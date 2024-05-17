الجلفة/قضية الشخص المفقود منذ 30 سنة: قاضي التحقيق يأمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت

الجزائر- أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة يوم الخميس, بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت وإخضاع متهمين (2) آخرين لإجراءات الرقابة القضائية في القضية المتعلقة بالعثور على شخص مفقود منذ قرابة 30 سنة, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لذات المجلس.

و أوضح المصدر ذاته, أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعا للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 مايو الجاري, المتعلق بقضية العثور على المدعو (ب.ع) المفقود منذ حوالي 30 سنة, يعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنه بتاريخ 16 مايو 2024 تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية وأمر بفتح تحقيق قضائي ضد المتهم الرئيسي (ب.ع) بجناية خطف شخص واستدراجه, حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة, وخارج الحالات التي يجيزها القانون والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية, الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بموجب القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون 23-04 المؤرخ في 7 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته".