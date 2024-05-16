البيض: وفاة المجاهد خديم عبد الكريم

البيض - توفي المجاهد, خديم عبد الكريم من ولاية البيض عن عمر ناهز 86 سنة, حسبما استفيد اليوم الخميس لدى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد شيعت جنازة الفقيد مساء أمس الأربعاء بمقبرة سيدي أحمد بعاصمة الولاية.

وكان المجاهد خديم عبد الكريم المولود سنة 1938 ببلدية البيض من عائلة ثورية و قد التحق بصفوف المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني كعضو مسبل منذ سنة 1960 الى غاية الاستقلال, حيث كان مكلفا بالتموين والاتصال، و بعد الاستقلال انخرط بصفوف المنظمة الولائية للمجاهدين.

و إثر هذا المصاب الجلل بعث كل من والي البيض نورالدين بلعربي و مدير المجاهدين و ذوي الحقوق للولاية سيد أحمد تراري برسالتي تعزية إلى عائلة الفقيد قدما من خلالهما تعازيهما الخالصة ومواساتهما لعائلة المجاهد الراحل راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.