بنوك : 86 مشروعا فلاحيا بمناطق الجنوب تم تمويله بمبلغ 19 مليار دج منذ 2023

الجزائر- كشف وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, انه تم منذ السنة الماضية, تمويل 86 مشروعا فلاحيا بمناطق الجنوب من طرف البنوك العمومية، لاسيما بنك الفلاحة و التنمية الريفية, بمبلغ إجمالي يفوق 19 مليار دج.

وفي كلمة ألقاها خلال يوم دراسي منظم من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, حول "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية", ابرز الوزير أن هذا التمويل يشمل 4ر3 مليار دج بعنوان تمويل الاستثمار و 2ر7 مليار دج بعنوان تمويل الاستغلال و 669 مليون دج بعنوان التمويل الإسلامي.

و أشار السيد فايد إلى أنه تم تسجيل, خلال سنة 2023, عمليات استثمارية لفائدة ولايات الوادي و تيميمون و تمنراست متعلقة لاسيما بفتح المسالك الفلاحية و إنشاء نقاط المياه, بمبلغ إجمالي قدره 677 مليون دج.

كما أوضح أنه في إطار الري الفلاحي, تم توفير الموارد المائية اللازمة لسقي محيطات الري في ولايات الجنوب, من خلال برنامج جاري إنجازه يقدر ب33ر3 مليار دج. كما استفادت هذه الولايات بعنوان قانون المالية لسنة 2024 من برنامج جديد يقدر بـ8ر9 مليار دج.

من جهة أخرى, أوضح السيد فايد أنه، وللتكفل بجهاز دعم الدولة من أجل تنمية القطاع الفلاحي لتطوير الشعب الاستراتيجية, تم رصد، بعنوان سنتي 2023 و2024، ما يقارب 172 مليار دج.

يذكر أن الاجتماع, الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة بعد الكلمات الافتتاحية للوزراء, تم برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, بحضور وزير المالية و وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, ووزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير الري, طه دربال, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فايزة دحلب, وكذا ولاة ست ولايات من جنوب البلاد, إضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات وكذا الرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية في قطاعي الطاقة والفلاحة.