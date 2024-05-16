عنابة-مرسيليا: آفاق واعدة للتعاون الثنائي في عديد المجالات

عنابة- أبدى والي عنابة عبد القادر جلاوي لدى إستقباله يوم الأربعاء بمقر ولاية عنابة وفدا عن المجلس البلدي لمرسيليا يقوده عمدة المدينة بينوا بايان تطلعه إلى بناء تعاون وإرساء شراكة بين مدينتي عنابة ومرسيليا في عدة مجالات حيوية.

وقد تطرق السيد جلاوي خلال ترحيبه بالوفد الضيف إلى آفاق التعاون بين عنابة ومرسيليا في مجالات مثل "الانتقال الطاقوي الأخضر و الاقتصاد الرقمي و لوجيستيك الموانئ و الاستثمار في السياحة و التبادل الثقافي".

كما تحدث عن "إمكانيات التعاون المتاحة بين جامعتي عنابة و مرسيليا" وبين متحفي "هيبون" بعنابة و متحف "حضارات أوروبا و البحر الأبيض المتوسط ما يعبر -حسبه- عن "الإرادة المشتركة من أجل ترقية التراث الثقافي و التاريخي".

وبعد أن ذكر بأن السلطات العليا في البلاد حريصة على تشجيع المؤسسات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر, دعا السيد جلاوي مؤسسات منطقة مرسيليا إلى "اغتنام الفرص المتاحة في مجال الاستثمار".

كما أبرز السيد جلاوي "المؤهلات الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة عنابة سيما في مجالات الفلاحة و الصناعة و السياحة و العمران"، مضيفا بأن الولاية "تتطلع للاستفادة من خبرة مرسيليا المعترف بها في مجال التهيئة وإعادة التأهيل الحضري". من جهته، صرح عمدة مرسيليا بينوا بايان للصحافة بأن "مدينة مرسيليا ومجلسها البلدي على استعداد تام لمد جسور التعاون وبناء شراكة عميقة ومحدثة للثروة بين مدينتي ضفتي المتوسط عنابة ومرسيليا في عدة مجالات". وأضاف بأن "الجزائر قوة اقتصادية بمؤهلات كبيرة و نصبو إلى نسج علاقات متينة للتعاون الثنائي بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين". كما أشار السيد بايان إلى "تحديات الظرف الراهن متعددة الأبعاد البيئية و الطاقوية والتنموية", الأمر الذي يتطلب - حسبه- "تعاونا وثيقا وعميقا لمواجهتها".

وكان الوفد الضيف قد تجول عبر ساحة الثورة بوسط المدينة ثم انتقل إلى بلدية سرايدي بأعالى الإيدوغ مرورا بكورنيش عنابة، حيث اطلع على مقومات الاستثمار السياحي بالمنطقة.