توقرت: توقع إنتاج أزيد من 17 ألف قنطار من الحبوب خلال حملة الحصاد والدرس

توقرت - انطلقت اليوم الأربعاء بولاية توقرت حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2023-2024, وسط توقعات بإنتاج ما مجموعه 17.712 قنطار من مختلف أصناف الحبوب, حسبما أستفيد لدى مديرية المصالح الفلاحية.

وتقدر إجمالي المساحة المزروعة بحوالي 584 هكتار موزعة على عشر مستثمرات فلاحية تنشط في هذا النوع من الزراعة الإستراتيجية بالولاية, حيث يتصدر القمح اللين الحصة الأكبر من المساحة المزروعة بواقع 290 هكتار, يليه الشعير بمساحة 5ر224 هكتار, بينما خصصت مساحة زراعية قوامها 70 هكتار للقمح الصلب والخرطال, مثلما أوضح ذات المصدر.

ولضمان السير الحسن لهذه الحملة ونجاحها وفرت كافة الوسائل المادية والإمكانيات البشرية وكذا الدعم اللوجيستيكي اللازم, حيث تم تسخير ما لا يقل عن 56 شاحنة وثماني حاصدات وخمسة جرارات وخمسة آلات ربط التبن, إلى جانب تخصيص نقطة تجميع بسعة تخزين تقدر 40 ألف قنطار, كما أشير إليه.

ولدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري من محيط الاستثمار الفلاحي "القداشي" بالحجيرة التابع لمؤسسة كوسيدار والذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 4.022 هكتار منها 460 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب, أبرز والي الولاية, عثمان عبد العزيز, أهمية هذا النوع من الاستثمارات الفلاحية الذي من شأنه أن يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.

وأكد في نفس السياق, على ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب والعمل على رفع قدرات التخزين بالولاية والانخراط أكثر في مساعي تحقيق الأمن الغذائي.