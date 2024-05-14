ورقلة: انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة على المدارس الجمركية

ورقلة - انطلقت اليوم الثلاثاء بمدرسة ضباط الجمارك بحي المخادمة بورقلة فعاليات الأبواب المفتوحة على المدارس الجمركية, وذلك بحضور السلطات المحلية ومختلف إطارات سلك الجمارك وعدد من ممثلي الهيئات الإدارية والنظامية بالولاية.

ولدى إشرافه على افتتاح فعاليات هذه التظاهرة الإعلامية التي من المقرر لها أن تتواصل إلى غاية يوم 16 مايو, أشار المدير الجهوي للجمارك بورقلة, عيسى نقارة, إلى أن "هذه التظاهرة تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك والقاضية بالاتصال الدائم والمستمر مع الجمهور والتعريف بالنشاط الجمركي بمختلف مجالاته وميادينه".

وأردف قائلا في هذا الصدد : ''يعد التكوين اللبنة الأساسية لإعداد المورد البشري وتحسين الأداء الجمركي, وتطويره ينعكس مباشرة على نوعية الخدمة العمومية'', مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعتبر مناسبة للتعريف بالمدارس الجمركية وبفرص التكوين والتوظيف والأفاق التي يمكن أن تفتحها أمام الشباب الجزائري من خلال التحاقه بصفوف الجمارك.

وقد تم بهذه المناسبة إقامة معرض بساحة هذه المدرسة الجمركية تضمن تقديم مجموعة من الملصقات الحائطية والمطويات, بالإضافة إلى عرض صور فوتوغرافية توثق مختلف الأنشطة البيداغوجية والثقافية والرياضية داخل المدارس الجمركية, إلى جانب التعريف من خلال تلك الصور بالنشاط الميداني لأعوان الجمارك في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب وغيرها من أنواع الجرائم الأخرى الماسة بالاقتصاد الوطني.

كما جرى بساحة المدرسة المعنية تنظيم استعراضات من طرف طلبة المدرسة والقيام بتمارين حول تفكيك وتركيب السلاح.