أدرار/حملة الحصاد والدرس: توقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من الحبوب

أدرار - يتوقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب برسم حملة الحصاد للموسم الفلاحي 2023/ 2024 التي تتواصل بولاية أدرار، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

و تبلغ المساحة المزروعة الإجمالية من الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي أزيد من 22.950 هكتارا منها 17.249 هكتار تحت الرش المحوري و باقي المساحة عبارة عن الزراعة الواحاتية بزيادة في المساحة قدرت بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط ، حسب المصدر ذاته.

وتتوزع مختلف أصناف الحبوب المزروعة تحت الرش المحوري على ما يفوق 16.000 هكتار للقمح الصلب يتوقع منها إنتاج أزيد من 800.230 قنطار و 136 هكتار للقمح اللين بتوقع إنتاج أزيد من 5.000 قنطار إلى جانب 377 هكتار للشعير و 45 هكتار للخرطال بمردودية إجمالية لهذه الأصناف قدرت بـ 47 قنطار في الهكتار الواحد، حسب ما أشير إليه.

و قد سخرت السلطات المحلية و المصالح الوصية كافة الإمكانيات المادية و البشرية لإنجاح هذه الحملة من خلال تسخير العتاد اللازم من حصادات و شاحنات نقل المحصول و تخصيص مراكز لتجميع الحبوب لنقلها فيما بعد إلى صوامع التخزين.

وتشير المعطيات الشاملة المتعلقة بمقومات الولاية في مجال الزراعة إلى توفرها على مساحة فلاحية إجمالية تفوق 653.640 هكتار منها أزيد من 180.000 هكتار في إطار الإمتياز و 54.500 هكتار تحت إشراف ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية الذي يقع مقره بولاية المنيعة, و أزيد من 399.000 هكتار في إطار الحيازة على الملكية العقارية و 17.000 هكتار في القطاع التقليدي الواحاتي.

وتقدر المساحة المستغلة من تلك المساحة الإجمالية حوالي 40.000 هكتار موزعة عبر مختلف المحيطات الفلاحية منها أكثر من 38.000 هكتار مسقية بما يعادل 2 بالمائة من مجمل المساحة الفلاحية بالولاية, مثلما تم توضيحه.

وفي سياق متصل أوضحت ذات المصالح أن إنتاج الذرة الصفراء شهد هو الآخر زيادة في المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي الحالي, والتي قفزت من 6.230 هكتار إلى أكثر من 7.440 هكتار تحت الرش المحوري.