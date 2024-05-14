المسيلة: توقع إنتاج أزيد من 530 ألف قنطار من الحبوب

المسيلة- يتوقع إنتاج أزيد من 530 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب في ولاية المسيلة مع ختام حملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024 ، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير المصالح الفلاحية بالولاية.

وأوضح أمير خنطيط في تصريح ل(واج) على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد و الدرس في إحدى المستثمرات الخاصة ببلدية المطارفة بولاية المسيلة أن إنتاج الحبوب شهد ارتفاعا ب320 ألف قنطار مقارنة بالموسم الماضي 2022-2023 الذي لم يتعد الإنتاج فيه 210 الاف قنطار.

وأرجع السيد خنطيط ارتفاع كمية الحبوب المنتجة برسم الموسم الفلاحي الجاري 2023/2024 إلى توسع المساحات المزروعة التي فاقت 63 ألف هكتار مقابل 54 ألف هكتار في الموسم الفلاحي 2022-2023 أي بزيادة في التوسع ب 16 % كما شهدت المساحة المسقية من جهتها خلال الموسم الفلاحي الجاري ارتفاعا من 35 ألف هكتار إلى 40 ألف هكتار.

وتحقق هذا الارتفاع في إنتاج الحبوب والتوسع في المساحات المزروعة و المسقية بفضل التحفيزات و رفع العراقيل و تقديم التسهيلات من طرف الدولة للمزارعين و الفلاحين لاسيما ما تعلق بالربط بالكهرباء الفلاحية و معالجة الملفات الخاصة برخص حفر الآبار الارتوازية و شق المسالك الفلاحية و التعويضات التي قدمتها الدولة للمتضررين من الفيضانات من خلال توفير البذور مجانا.