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رخروخ يتفقد المشاريع الهامة والإستراتيجية للقطاع بتندوف

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 ماي 2024 08:49     الفئـة : جهـوي
رخروخ يتفقد المشاريع الهامة والإستراتيجية للقطاع بتندوف

الجزائر- تفقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, يوم الإثنين بولاية تندوف, العديد من المشاريع الهامة والإستراتيجية للقطاع, والتي تدخل في إطار الإستثمارات التي أطلقتها الدولة في سبيل تطوير البنى التحتية للبلاد, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال زيارة العمل التي قادته الى الولاية, عاين الوزير مشروع تدعيم المدرج الرئيسي ولواحقه لمطار الرائد فراج بتندوف, حيث أكد على "ضرورة تدعيم المشروع بالوسائل المادية والبشرية اللازمة والعمل بنظام المناوبة 8×3 من أجل تسريع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع في آجاله المحددة", يضيف ذات المصدر.

كما أسدى السيد رخروخ تعليمات الى الرئيس المدير العام لمجمع "جيتراما" بتدعيم شركة "سوناطرو" بجميع الإمكانيات اللازمة لإتمام تجسيد المشروع في الآجال المحددة, بالإضافة الى توجيه مدير الأشغال العمومية لولاية تندوف بوضع برنامج خاص لتموين المشروع بالمواد اللازمة من أجل اتمام المشروع, مبرزا "الأهمية التي يكتسيها المشروع بالنظر الى الحركية الهامة التي تعرفها الولاية".

كما تفقد الوزير, خلال الزيارة, ورشات مشروع انجاز الخط المنجمي الجديد الذي يربط بشار- تندوف-غار جبيلات على مسافة 950 كلم, حيث يكتسي هذا الخط الذي تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ''أنسريف", "أهمية بالغة باعتباره سيفتح آفاقا تنموية واعدة لتثمين الثروات المنجمية", يقول البيان.

وذكرت الوزارة, في هذا الإطار, بأن انجاز هذا المشروع الضخم والاستراتيجي يتضمن 3 مقاطع, حيث يربط المقطع الأول مدينة بشار بالنقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم, ويشرف على إنجاز هذا المقطع مجمع شركات وطنية وسيتم استلام هذا المشروع في غضون 30 شهرا.

أما المقطع الثاني فيربط مدينة تندوف بمنطقة ام العسل شمالا على مسافة 175 كلم, في حين يتمثل المقطع الثالث باقي المشروع الذي يمتد على مسافة 575 كلم و حدد انجاز هذا الخط في أجل محدد ب 30 شهرا.

وفي هذا الشأن, أكد الوزير على "ضرورة تعزيز ودعم وتنظيم الورشات بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة وكذا احترام العقود المبرمة بين تجمع شركات الإنجاز والسهر على ضمان نوعية الأشغال وتدعيم آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المشروع من أجل تسليمه في أجاله التعاقدية".

كما قدم الوزير توجيهات لوكالة "أنسريف", بصفتها صاحبة المشروع المفوض, بضرورة "المتابعة الآنية للمشروع وعن قرب".

وأكد السيد رخروخ على أهمية عامل التخطيط في تجسيد هذا المشروع الاستراتيحي, داعيا الشركات المكلفة بالإنجاز الى "ضرورة التحكم في المردودية اليومية لإنجاز أشغال المشروع", ومشيرا الى "أهمية عامل الاستباقية في حل المشاكل المتعلقة بهذا المشروع في مختلف جوانبه", حسب البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 ماي 2024 10:50
كلـمات مفتـاحيــة :
رخروخ يتفقد المشاريع الهامة والإستراتيجية للقطاع بتندوف
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 ماي 2024 08:49     الفئـة : جهـوي   شارك

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