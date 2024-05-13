المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بتيزي وزو: إعانة بقيمة 5 ر3 مليار دج لإعادة بعث النشاط

وأوضح الوزير عقب استماعه لعرض حول خطة إنعاش المؤسسة قدمه مسؤولو هذه الأخيرة, أن "الدولة قررت تخصيص إعانة بقيمة 5ر3 مليار دج من أجل إعادة بعث نشاط هذه المؤسسة التي تواجه صعوبات جمة منذ عدة سنوات".
وذكر الوزير ب"الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة" للحفاظ على هذا الصرح الرائد في الصناعة الوطنية, داعيا مسؤولي مؤسسة " أنيام" لاستغلال هذا الغلاف المالي من أجل "إنتاج القيمة" و"ضمان ديمومة النشاط" بهذا المركب الصناعي.
كما منع الوزير المؤسسة من القيام بأي نشاط رعاية لفائدة أندية رياضية وغيرها من النشاطات, مشددا على "وجوب استخدام كل دينار لفائدة المؤسسة".
للإشارة, يعاني هذا المركب المختص في الصناعات الكهرومنزلية منذ عدة سنوات من صعوبات و انخفاض في طاقته الإنتاجية، فيما قاربت ديونه المتراكمة لدى بنك الجزائر الخارجي 5 مليار دج، وهي خاضعة لخطة إعادة جدولة منذ سنة 2021.
وكان السيد عون قد أشار خلال زيارته الأخيرة للولاية في شهر اغسطس 2023، إلى إمكانية فتح رأس مال المؤسسة لشراكة وطنية أو أجنبية من أجل ضمان استمرارية نشاطها.