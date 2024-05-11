دورة تكوينية حول حماية التراث الثقافي لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ال21 بولايتي ورقلة وتوقرت

و لدى افتتاحه لأشغال هذه الدورة التكوينية التي يشرف عليها مؤطرون من مديرية الثقافة والفنون بالولاية, أشار الأمين العام لولاية ورقلة, الطاهر شتيح, في معرض تدخله, إلى أن هذا المقياس الموسوم ب''الثقافة والفنون الجميلة'' هو التاسع من نوعه الذي يستفيد منه حتى الآن المنتخبون المحليون بولايتي ورقلة وتوقرت, وذلك بعد سلسلة من المقاييس التي شملت عديد قطاعات النشاط.

و أضاف بأن ''القطاع الثقافي لا يقل شأنا عن باقي قطاعات النشاط الأخرى, ولذا فإن تنظيم هذه الدورة التكوينية حول المقياس المذكور, يشكل فرصة مواتية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل تدعيم رصيدهم المعرفي, بما يسمح لهم بالتحكم وبتسيير أحسن للشؤون التي تخص الجانب الثقافي''.

و من جهتها, أبرزت مديرة الثقافة والفنون لولاية ورقلة, فاطمة بكارة, أهمية التكوين في هذا المجال, مشيرة إلى أن ''الثقافة أصبحت اليوم صناعة قائمة بذاتها'', واهتمام البلدية بهذا الجانب -كما قالت- ''يمكن أن يذر عليها مداخيل إضافية لا سيما من خلال إعداد برامج متنوعة ذات الصلة بالقطاع''.