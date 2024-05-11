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طاسيلي للطيران: توسيع شبكة الرحلات الداخلية عبر خطين جديدين نحو الجنوب

  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 12:17     الفئـة : جهـوي
طاسيلي للطيران: توسيع شبكة الرحلات الداخلية عبر خطين جديدين نحو الجنوب

الجزائر - تعتزم شركة "طاسيلي للطيران" توسيع شبكة نقلها الداخلية المنتظمة من خلال إطلاق خطين منتظمين جديدين يربطان الجزائر العاصمة بوهران عبر بشار والجزائر العاصمة بولاية إليزي عبر ولاية الوادى، ذهابا وإيابا, كل يوم أحد، ابتداء من 09 يونيو المقبل, حسبما اعلنت عنه, اليوم السبت, في بيان لها.

وأوضحت شركة النقل الجوي العمومية أن هاذين الخطين تم إحداثهما لضمان خدمة عمومية إضافية لصالح الجماعة المحلية الوطنية, مشيرة أن الخط الاول سيكون على مسار الجزائر العاصمة- بشار- وهران-بشار-الجزائر العاصمة, في حين سيكون الثاني على مسار الجزائر العاصمة-الوادي-إليزي-الوادي-الجزائر العاصمة.

وذكرت "طاسيلي للطيران" أن برنامجها للنقل الجوي المنتظم شهد تعزيزات مهمة، إذ عرفت الخطوط الداخلية إطلاق خط يربط بين الجزائر العاصمة وتمنراست مرورا بعين صالح مرتين في الأسبوع منذ ديسمبر الفارط، لينتقل مجمل الخطوط الداخلية التي تشغلها الشركة الى 14 خطا داخليا يربط بين 10 مدن من خلال 24 رحلة أسبوعية.

جدير بالذكر أن "طاسيلي للطيران" هي شركة فرعية لمجمع سوناطراك بصفة 100 بالمائة، متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي، والنقل المنتظم الداخلي والدولي، منذ مارس 2013.

آخر تعديل على السبت, 11 ماي 2024 12:23
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طاسيلي للطيران: توسيع شبكة الرحلات الداخلية عبر خطين جديدين نحو الجنوب
  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 12:17     الفئـة : جهـوي   شارك

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