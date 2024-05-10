النعامة: قصر "تونزمر" إرث معماري أمازيغي بحاجة إلى تثمين

النعامة - يحتاج قصر "تونزمر" الواقع بجنوب شرق النعامة، وهو موقع أثري أمازيغي ذو قيمة تاريخية كبيرة، إلى دراسات أثرية وتاريخية معمقة لحمايته و تثمينه، وفق ما أوصى به مختصون و مسؤولون في القطاع.

وقد اكتشفت مؤخرا آثار بنايات هذا القصر، الذي يعد من التراث المعماري الأمازيغي الأصيل الذي تزخر به منطقة واحات الأطلس الصحراوي بجنوب الولاية التي تتميز بتقنية بناء تعتمد على الصخر و الطين و الأسطح المستوية و الأبراج المربعة القاعدة، مثلما أكده الباحث المختص في التراث و الثقافة الأمازيغية و الناشط الجمعوي، أحمد عقون .

ويتعرض هذا الموقع الأثري لعوامل تدهور نتيجة للظروف الطبيعية و الأعمال البشرية، مما يستدعي "بصفة مستعجلة" إعداد دراسات و بحوث ميدانية تسلط الضوء على تاريخه و خصوصياته من طرف أخصائيين في علوم الآثار و الأنثروبولوجيا والعمران و الهندسة المعمارية ، وفق ما أفاد به ذات المتحدث.

وتشكل حماية هذا التراث المادي إحدى أولويات قطاع الثقافة بالولاية الذي اتخذ إجراءات عملية بمرافقة فرقة بحث متخصصة و بالتنسيق مع المركز الجامعي بالنعامة و جامعة تلمسان تتمثل في إعداد بنك معطيات لإدراج مثل هذه الممتلكات الثقافية من قصور و معالم و آثار مبنية ضمن دليل للصور و إدراجها في البوابة الإلكترونية للوزارة الوصية.

وتقوم ذات المديرية، بالتنسيق مع مؤسسات و مخابر جامعية و جمعيات، بتنظيم ملتقيات و ندوات حول طرق و وسائل الحفظ و التوثيق و صيانة هذا الموروث القديم إلى جانب القيام بزيارات ميدانية و دراسات للشروع في عمليات ترميمه علاوة على المساهمة في إنتاج أفلام وثائقية تعرف بهذا التراث ، كما أوضح رئيس مصلحة التراث بمديربة الثقافة، العربي منصور.

==الذاكرة الجماعية تحتفظ بهذا الإرث==

لا يزال بعض الشيوخ بمنطقة "عين ورقة" ببلدية عسلة يحتفظون بالإسم البربري لقصر "تونزمر" الذي شيد بجانب واحة نخيل وافرة الظلال بمنطقة جبلية يصعب الوصول إليها محاطا بجبلي "شماريخ" و "بولغفاد شملا" و "المدور" .

و يرى الباحث لبتر قادة، منسق قسم علم الآثار بمعهد العلوم الإنسانية و الإجتماعية بالمركز الجامعي للنعامة، أن طراز المعماري الأمازيغي الذي يمثله قصر"تونزمر" و غيره مثل قصرا "بوسمغون" و "ملك سليمان" ببلدية "البنود" (البيض) و قصر حجاج شمال بلدية "تيوت" (النعامة) و قصرا "فندي" و "بويعلي" جنوب بلدية بني ونيف (بشار) شواهد على حضارة عريقة عرفتها ناحية جنوب غرب البلاد، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لحمايتها و تثمينها.

وتتقاسم هذه القصور ذات الطراز المعماري الأمازيغي فيما بينها الطابع العمراني التقليدي المشترك فيما يتعلق بالمواد الأولية المحلية المستعملة في بناء البيوت و الممرات التي تربط بينها، و لا زال جميعها شواهدها قائمة إلى غاية اليوم تقاوم عوامل الزمن والطبيعة القاسية.

والملاحظ أنه قد أبدع السكان الأمازيغ بالمنطقة في تقنيات فنون العمران معتمدين في ذلك على إستغلال ما توفر لديهم من مواد محلية و مستعينين بمهارات الوافدين إلى المنطقة من حرفيين و بنائين أضفوا على هذه القصور حسهم الجمالي و أبرزوا إنتماءاتهم الإجتماعية و الثقافية.

وترجح مصادر تاريخ بناء هذا القصر بين القرن العاشر و الحادي عشر للميلاد على يد أمازيغ "زناتة".

== نمط معماري بلمسة أمازيغية==

بني قصر"تونزمر"، الذي لا تزال بعض معالمه (أساسات و بقايا أسوار و أبراج و أزقة) تقاوم عوارض الزمن، على هضبة مرتفعة بالحجارة الجيرية المعروفة محليا باسم "الكدان" دون أن يتم صقلها. و تتصل مساكنه بسور خارجي فيما تغطي معظم وحدات القصر الداخلية حجارة أصبحت منهارة بطريقة توحي إلى تعرضه في فترة من الفترات لعملية تخريب.

وما يشد الإنتباه أن القصر شيد بموقع يتيح وقايته من فيضانات الأودية و الحفاظ على الأراضي الزراعية ذات التربة الطينية حيث عثر في الأعلى على آثار تبدو كمسجد كان يشكل النواة المركزية و الروحية و بجانبه مساكن متلاصقة لا يعلو واحد منها على الأخر على امتداد الربوة التي تنتهي بمجموعة أبراج دفاعية و سور خارجي.

و أما الأزقة، فقد روعيت في تخطيطها مقاومة الرياح و الزوابع الرملية و الوقاية من لفحات الحر و كذا الإعتدال في إنحدارها بما يمكن من إستعمال الدواب للتنقل و النقل، كما ذكرت ذات المصادر التاريخية.