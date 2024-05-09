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زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس "الشهيد باجي مختار"

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 17:33     الفئـة : جهـوي

الجزائر- نظمت المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس "الشهيد باجي مختار" بالرويبة (الجزائر العاصمة)، يوم الخميس زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية بهدف التعرف عن قرب على هذا الصرح التكويني ومختلف الوسائل البيداغوجية المتوفرة.

و شكلت الزيارة -- التي تندرج في اطار تنفيذ مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لموسم 2023-2024 المصادق عليه من طرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة-- "فرصة للصحفيين للتعرف عن قرب على هذا الصرح التكويني الهام ومختلف الوسائل البيداغوجية الحديثة والامكانيات المادية المتوفرة لتكوين نخب متشبعة بالعلوم والمعارف الضرورية لمسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة".

كما تهدف هذه الزيارة الى توطيد الرابطة "جيش-أمة", باعتبارها "مقوما أساسيا لازدهار الوطن, تقوية العلاقة بين وسائل الاعلام الوطنية والمؤسسة العسكرية والتعريف بمختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي وإبراز مدى التطور الذي بلغته في مختلف الميادين خاصة العلمية".

و بالمناسبة, أكد المدير العام للمدرسة, العقيد قواسمية سلطان أن "إشراك وسائل الاعلام الوطنية في مختلف النشاطات التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي يدخل ضمن الاستراتيجية الاتصالية للمؤسسة العسكرية الهادفة الى توطيد العلاقة بين المواطن وجيشه وتقوية الرابطة جيش-أمة".

كما اعتبر هذه الزيارة , بمثابة "النافذة التي سينقل من خلالها الى شريحة واسعة من الجمهور الصورة الحقيقية والمستوى العالي الذي وصلت اليه المدرسة وبالتالي المساهمة في استقطاب وتجنيد النخبة من طلبة الثانويات المتحصلين على أعلى المعدلات في شهادة الباكالوريا قصد الالتحاق بها مستقبلا".

للإشارة, فإن الطالب الذي يلتحق بالمدرسة سيستفيد من تكوين تحضيري في المجالين العلمي والتقني وكذا العسكري لمدة ثلاث سنوات ليلتحق بعد التخرج بمدارس عسكرية أخرى لمواصلة الدراسة كل حسب تخصصه.

جدير بالذكر أن الوفد الاعلامي قام بهذه المناسبة بزيارة مختلف المرافق البيداغوجية للمدرسة ومخابر البحث و كذا المنشآت الترفيهية والرياضية.

آخر تعديل على الخميس, 09 ماي 2024 17:58
كلـمات مفتـاحيــة :
زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس "الشهيد باجي مختار"
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 17:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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