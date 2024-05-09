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المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 15:39     الفئـة : جهـوي
المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا

سطيف- افتتحت اليوم الخميس بقاعة المعارض "المعبودة" بسطيف الطبعة الثانية للمعرض الوطني "الهضاب" للصناعات الصيدلانية و شبه الصيدلانية "فارما إكسبو" بمشاركة 61 عارضا قدموا من عديد ولايات الوطن, حسب ما أكده المنظمون.

و عرفت التظاهرة فور افتتاحها أعداد كبيرة من الزوار الذين طافوا  بأجنحة المعرض الذي ضم ممثلين عن مؤسسات عمومية و خاصة ناشطة في المجال و رواد صناعة الأدوية و موزعين، بالإضافة إلى المنظمات المهنية الناشطة في قطاع الصيدلة و الصحة و كذا البنوك و الخدمات.

و صرح بالمناسبة مدير المعرض، خليفة بلة ل /وأج أن معرض الهضاب (فارما إكسبو) "يعد فرصة لإبراز القدرات الإنتاجية في الصناعة الصيدلانية و شبه الصيدلانية بالجزائر و فضاء للمنتجين و جميع المتعاملين للبحث و في السبل الكفيلة لتلبية احتياجات السوق من الأدوية".

كما يعد "فضاء لتبادل الخبرات و اكتشاف آخر التطورات الحاصلة في مجال الصناعة الصيدلانية و شبه الصيدلانية"، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية فيما بين العارضين والزوار من جهة و بين العارضين فيما بينهم من جهة أخرى، وفق ما أوضحه المتحدث .

و يتوقع مدير المعرض زيارة ما يقارب 7 آلاف زائر لأجنحة هذه التظاهرة الوطنية مما يساهم في تنشيط الإنتاج الوطني للأدوية من خلال الالتقاء و التبادل بين الصناعيين في مجال الأدوية و الموزعين و غيرهم و بحث فرص التعاون فيما بينهم .

و برمجت على هامش المعرض الذي سيتواصل على مدار 3 أيام (من  9 إلى 11 مايو) تنظيم ملتقيات علمية لتقديم مفاهيم معمقة للقضايا الحالية و الفرص الناشئة في قطاع صناعة الأدوية في الجزائر و كذا مناقشة مواضيع ذات صلة بمجال الابتكار في المجال الصيدلاني بالجزائر بمشاركة أخصائيين في الصيدلة.

آخر تعديل على الخميس, 09 ماي 2024 16:42
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المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 15:39     الفئـة : جهـوي   شارك

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