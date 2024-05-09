وهران : زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام للمدرسة العليا للإدارة العسكرية

وأكد قائد المدرسة, العميد كوزة كريم, في كلمة ترحيبية بممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أن هذه التظاهرة الإعلامية "تدخل في إطار تعزيز العمل الجواري لهذه المؤسسة التكوينية العسكرية وضمن مخطط الاتصال المعتمد من قبل قيادة الجيش الوطني الشعبي للتعريف بالمؤسسات التكوينية العسكرية لسنة 2024".

وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى تعريف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بالمهام التكوينية للمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران واكتشاف مرافقها التكوينية والتخصصات التي توفرها للطلبة, إضافة إلى شروط الالتحاق بها".

ونوه ذات المتحدث إلى أن "المدرسة العليا للإدارة العسكرية, بصفتها مؤسسة تكوينية, تركز على جانب التواصل مع المواطن, من خلال وسائل الإعلام التي تلعب دورا كبيرا في إيصال صورة حقيقية وموضوعية عن المؤسسة العسكرية, تماشيا مع توجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وقناعتها بضرورة تعزيز رابطة جيش-أمة".

وأشارت الشروحات المقدمة من طرف إطارات المدرسة للإعلاميين إلى أن هذه المؤسسة التكوينية العسكرية, الموضوعة تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ اعتمادها نظام التدريس ليسانس–ماستر–دكتوراه, تتعاون في مجال التأطير البيداغوجي والعلمي مع 13 مؤسسة للتعليم العالي من ولايات غرب البلاد.

كما أنها تعتمد أحدث النظم والوسائل التقنية في مجال التكوين, بما فيها أنظمة الدراسة عن بعد وعبر المنصات الرقمية التي تم استحداث معظمها على مستوى مصلحة الإعلام الآلي بالمدرسة, مثلما أشير إليه.

وطاف الإعلاميون, بمناسبة هذه الزيارة الموجهة, بمختلف مرافق المدرسة العليا للإدارة العسكرية ووقفوا على ظروف التكوين العسكري والبيداغوجي للطلبة وفق أحدث النظم والتقنيات التعليمية والمدعم بتربصات مغلقة وتطبيقية على مستوى الوحدات القتالية الكبرى ووحدات الإسناد, وفقا لمسار التكوين, وكذا من خلال زيارات دراسية وإعلامية إلى المؤسسات العمومية.

يذكر أنه تم إنشاء المدرسة العليا للإدارة العسكرية سنة 1968 ببني مسوس (الجزائر العاصمة) وتم إدماجها في 1971 بمدرسة التكوين التقني والإمداد بالحراش لتحول سنة 1975 إلى موقعها الحالي بمدينة وهران, ومرت بعدة تحولات قبل أن يعاد تسميتها سنة 2008 بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية وأطلق عليها اسم المجاهد المرحوم أخاموخ الحاج موسى في 19 مارس 2014.