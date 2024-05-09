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توقرت: أبواب مفتوحة حول مدرسة ضباط الصف للإشارة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 15:11     الفئـة : جهـوي

توقرت - نظمت اليوم الخميس "أبواب مفتوحة" حول مدرسة ضباط الصف للإشارة "الشهيد محمد عمران بوليفة" بتوقرت بالناحية العسكرية الرابعة (ن-ع4-ورقلة ) لإطلاع الجمهور وممثلي وسائل الإعلام على مهام سلاح الإشارة بالجيش الوطني الشعبي.

وخلال إشرافه على مراسم افتتاح هذه التظاهرة, أكد قائد القطاع العسكري بتوقرت, العقيد رميل محمد, أن "هذا الحدث الذي يندرج ضمن إستراتيجية اتصالية انتهجتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ سنوات تقوم على مبدأ الانفتاح على وسائل الإعلام والجمهور بهدف تعزيز الرابطة جيش-أمة''.

وأضاف في نفس السياق, أن "تنظيم هذه الأبواب المفتوحة على مدرسة ضباط الصف للإشارة (ن-ع4 -ورقلة), يأتي لتكريس مبدأ الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام الوطنية باعتبارها منابر إعلامية تساهم في اطلاع مختلف أطياف المجتمع والجمهور, وتمكينهم من معرفة ما تزخر به مؤسسات تكوين الجيش الوطني الشعبي من وسائل وإمكانيات مادية وبشرية وفرص تكوين عالية تتيحها للشباب الجزائري الراغب في الانخراط في صفوف الجيش الشعبي الوطني''.

وتضمن لهم هذه المدرسة العسكرية العريقة فرص تكوين عالي المستوى وتمكنهم من صقل مواهبهم ومعارفهم لتوظيفها في الميدان بفضل ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية ووسائل بيداغوجية وإطارات ذوي خبرة وكفاءة عالية, وفق ذات الضابط السامي.

وشهدت هذه الفعاليات الإعلامية توافدا للزوار خاصة من فئة الشباب للتعرف عن كثب على سلاح الإشارة وأنظمة المعلومات والوقوف على الدور الفعال الذي تلعبه هذه المدرسة كصرح تكويني مميز يوفر كل الإمكانيات المادية والهياكل والمرافق البيداغوجية, التي تعتمد عليها في تكوين عصري متميز.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقرت: أبواب مفتوحة حول مدرسة ضباط الصف للإشارة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 15:11     الفئـة : جهـوي   شارك

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