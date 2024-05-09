قالمة: وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور عددا من الهياكل الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بالولاية

قالمة - شرع اليوم الخميس وفد عن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني في زيارة استعلامية للتعرف على المقومات السياحية والتراث الثقافي والتاريخي لولاية قالمة.

وأشار السيد رئيس الوفد البرلماني لذات اللجنة السيد عبد الله العلوي في تصريح لوسائل الاعلام بمقر الولاية بأن هذه الزيارة التي تدوم ليوم واحد قابلة للتمديد ستشمل بعض المواقع الطبيعية والأثرية والهياكل السياحية التي تمثل مقومات حقيقية للنهوض بالقطاع السياحي وثراء الموروث الثقافي المادي واللامادي للولاية.

وحسب السيد العلوي فإن الزيارة ستشمل غابة الاستجمام بجبال ماونة ببلدية بن جراح وموقع غار جماعة بجبل طاية ببلدية بوهمدان وموقع الشلال الطبيعي ومنطقة العرائس بمنطقة حمام دباغ السياحية.

وسيتفقد أعضاء اللجنة البرلمانية هياكل جديدة تعززت بها الخريطة السياحية بالولاية منها القرية السياحية الجديدة المنجزة في إطار الاستثمار الخاص والموضوعة حيز الخدمة مؤخرا ببلدية حمام دباغ وكذا فندق مرمورة السياحي العمومي بحلته الجديدة بعدما انتهت أشغال ترميمه والمسرح الروماني والمعلم التاريخي المخلد لانطلاق المسيرة التاريخية الخالدة ليوم 8 ماي 1945 بمنطقة الكرمات.

وقد حظيت اللجنة قبل مباشرة برنامج عملها باستقبال خاص من طرف والي الولاية السيدة حورية عقون التي أشارت في كلمتها مع أعضاء اللجنة إلى المؤهلات السياحية الكبيرة للولاية التي تصنف على أنها من أقطاب السياحة الحموية بالجزائر مستعرضة مختلف العمليات التنموية المبرمجة في القطاع السياحي.