اليوم الوطني للذاكرة: إطلاق مشاريع تنموية وتنظيم أنشطة متنوعة بجنوب الوطن

ورقلة- أحيت ولايات الجنوب وعلى غرار باقي ولايات الوطن، يوم الأربعاء، اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى ال79 لمجازر الثامن مايو 1945، بإطلاق مشاريع تنموية وتنظيم أنشطة متنوعة تخليدا لهذه المناسبة التاريخية.

و توجهت السلطات المحلية على مستوى الولايات المعنية مرفوقة بجموع من المجاهدين وأبناء الشهداء ومواطنين إلى مقابر الشهداء, حيث رفع العلم الوطني مع الاستماع إلى النشيد الوطني, كما جرى وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية المخلدة لأرواح الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.

ففي ولاية ورقلة, تميز إحياء هذه الذكرى المجيدة بإشراف السلطات المحلية على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز بحي المستقبل ببلدية سيدي خويلد مجمع مدرسي صنف "د" مع إدارة ومسكن وظيفي

و مطعم يقدم 200 وجبة لفائدة التلاميذ, وإعطاء إشارة الانطلاق لمشروع إنجاز شبكة للصرف الصحي على مسافة 1 كلم كشطر أول.

كما تم على مستوى قرية أم الرانب التابعة لذات البلدية, إعطاء إشارة الانطلاق لمشروع ربط البئر الجديد بالخزان المائي لهذه القرية, وذلك على مسافة 1.300 متر طولي, ومشروع إنجاز طريق حضري على مسافة 1,5 كلم بحي الأمل 120 مسكن بقرية عين موسى ببلدية سيدي خويلد, إلى جانب الانطلاق بنفس الحي في إنجاز التهيئة الحضرية على مساحة 3.000 متر مربع.

و بولاية توقرت, أشرفت السلطات الولائية على تدشين مقر الفرع الولائي لبنك الجزائر ببلدية الزاوية العابدية, ووضع حيز الخدمة لمحطة الرفع لشبكة الصرف الصحي ببلدية بلدة عمر, وكذا شبكة الكهرباء لفائدة 268 عائلة عبر بلديتي تماسين وبلدة عمر, كما وزعت بالمناسبة مجموعة من الكراسي المتحركة على عدد من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما بولاية أدرار, فقد تم إطلاق قافلة تضامنية لفائدة 1.500 معوز عبر مختلف بلديات الولاية لتوزيع عدد من الكراسي المتحركة وأجهزة قياس السكري وضغط الدم وأدوية ومعدات شبه صيدلانية, في حين تميز إحياء هذه المناسبة بولاية غرداية بتدشين ساحة الوئام ببلدية بونورة ومطعم مدرسي بإحدى الابتدائيات ببلدية العطف.

كما شهدت ولاية بشار تسمية محطة السكة الحديدية بعاصمة الولاية بإسم الشهيد مناعي محمد إلى جانب إشراف السلطات المحلية على وضع حجر الأساس لإنجاز نصب تذكاري تخليدا لتضحيات المنطقة الثامنة بالولاية التاريخية بساحة "حاسي البيضاء" بعاصمة الولاية.

و بولاية تيميمون, فقد جرى بذات المناسبة تدشين مجمع مدرسي جديد على مستوى مقر بلدية دلدول لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بالإضافة إلى تدشين قاعة متعددة النشاطات بقصر البركة وقاعة علاج مع مسكن وظيفي بنفس الجماعة المحلية.

و عرفت ولاية جانت تنظيم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين بحي إفري معرض للصناعات التقليدية والصور والوثائق التاريخية والقاء بنفس المعرض محاضرة تمحورت حول هذه الذكرى.

أما بولاية المنيعة فقد أشرفت السلطات الولائية على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز نصف داخلية (200 وجبة) بثانوية ديدوش مراد ببلدية عاصمة الولاية قبل الاستماع لمحاضرة تاريخية وكذا إلقاء قصيدة شعرية بالمناسبة بالإضافة إلى تكريم بعض أعضاء الأسرة الثورية.