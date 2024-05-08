وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي

وشهدت هذه التظاهرة, على مدار ثلاثة أيام, توافد الشباب من مختلف ولايات غرب البلاد من المهتمين بولوج عالم التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي, وتأسيس مؤسسات ناشئة تنشط في هذا المجال, حسبما أبرزته أسماء مجبر, المكلفة بالإعلام لدى مؤسسة "قلوبال اكسيبيشن كومباني" المنظمة للحدث.
وتعرف زوار الصالون, المنظم تحت رعاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, على الخدمات التي يقدمها العارضون ال 54 المشاركون في التظاهرة والحلول التقنية التي يوفرونها للراغبين في ممارسة النشاط التجاري الالكتروني, كما اطلعوا على تجارب المؤسسات التي سبقتهم في هذا المجال.
ونوه شمس الدين حبحوب, مسؤول المؤسسة المنظمة, بالتطور الحاصل في مجال التجارة الالكترونية بالجزائر, بفضل تحديث وعصرنة البنية التحتية التكنولوجية وعصرنة الترسانة القانونية عبر نصوص جديدة, بينها القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.
وقد تميزت التظاهرة ببرنامج تنشيطي وتكويني ثري من أجل إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص للمشاركين الراغبين في الاستفادة من مهارات المحاضرين ولتبادل الخبرات مع الزوار في مجالات رقمية ومقولاتية مختلفة, على غرار التجارة الالكترونية, التسويق الرقمي, رقمنة الأنظمة وغيرها.