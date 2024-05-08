القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بنيروبي: شرفة يشارك في اجتماع وزراء الفلاحة لمناقشة البيان الختامي -

الرابطة الثانية-هواة: القمة بين رائد القبة وترجي مستغانم تخطف كل الاضواء -

هاتف نقال: استثمارات جازي تبلغ 3ر8 مليار دينار في الثلاثي الاول من 2024 -

الغاية من قراءة التاريخ هو تحصين لحمة الأمة -

رئيس الجمهورية يزور مقر وزارة الدفاع الوطني -

رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو يعرب عن رغبة بلاده في إعادة بعث علاقاتها مع الجزائر -

وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي -

فلسطين: الاحتلال الصهيوني يعتقل ما لا يقل 290 امرأة و 610 أطفال فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي -

كرة القدم: ورشة فيفا-فاف حول تطبيق تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (الفار) في الجزائر -

اليوم الوطني للذاكرة، موعد لتجديد الوفاء لرسالة الشهداء -

اليوم الوطني للذاكرة: مشاريع تنموية تدخل حيز الخدمة ونشاطات ثرية بولايات وسط البلاد -

المعرض السادس للمنتجات الجزائرية بنواكشوط يتوج بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون بين متعاملين جزائريين وموريتانيين -

ضرورة استذكار المحطات التاريخية التي تعبر عن المسار النضالي للجزائر -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو -

اليوم الوطني للذاكرة: رسالة رئيس الجمهورية -

جلسة علنية غدا الخميس مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة -

هزة أرضية بقوة 7ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية البيض -

تقديم أول طاولة تشريح افتراضية ابتكارية جزائرية للتدريب على علم التشريح -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و844 شهيدا -