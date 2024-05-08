Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 16:54     الفئـة : جهـوي
وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي

 

وهران- إختتمت، يوم الأربعاء، بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران فعاليات الطبعة الأولى لصالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي، التي إستقطبت، حسب المنظمين، آلاف الزوار.

وشهدت هذه التظاهرة, على مدار ثلاثة أيام, توافد الشباب من مختلف ولايات غرب البلاد من المهتمين بولوج عالم التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي, وتأسيس مؤسسات ناشئة تنشط في هذا المجال, حسبما أبرزته أسماء مجبر, المكلفة بالإعلام لدى مؤسسة "قلوبال اكسيبيشن كومباني" المنظمة للحدث.

وتعرف زوار الصالون, المنظم تحت رعاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, على الخدمات التي يقدمها العارضون ال 54 المشاركون في التظاهرة والحلول التقنية التي يوفرونها للراغبين في ممارسة النشاط التجاري الالكتروني, كما اطلعوا على تجارب المؤسسات التي سبقتهم في هذا المجال.

ونوه شمس الدين حبحوب, مسؤول المؤسسة المنظمة, بالتطور الحاصل في مجال التجارة الالكترونية بالجزائر, بفضل تحديث وعصرنة البنية التحتية التكنولوجية وعصرنة الترسانة القانونية عبر نصوص جديدة, بينها القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.

وقد تميزت التظاهرة ببرنامج تنشيطي وتكويني ثري من أجل إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص للمشاركين الراغبين في الاستفادة من مهارات المحاضرين ولتبادل الخبرات مع الزوار في مجالات رقمية ومقولاتية مختلفة, على غرار التجارة الالكترونية, التسويق الرقمي, رقمنة الأنظمة وغيرها.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 ماي 2024 17:03
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: إقبال معتبر على صالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 16:54     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.08

المغرب: النهج الديمقراطي ينتقد الحكومة بسبب الاخفاق في الحوار الاجتماعي والمضي في التطبيع

24.05.08

نقابيون يثمنون مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية…

24.05.08

القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بنيروبي: شرفة يشارك في اجتماع وزراء الفلاحة…

24.05.08

أشغال عمومية: رخروخ يستقبل رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين

24.05.08

الرابطة الثانية-هواة: القمة بين رائد القبة وترجي مستغانم تخطف كل الاضواء

24.05.08

هاتف نقال: استثمارات جازي تبلغ 3ر8 مليار دينار في الثلاثي الاول من 2024

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.06

بن مبارك يشيد بدور الإعلام الوطني في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف الجزائر

24.05.07

مجازر 8 مايو 1945 : صورة قاتمة لسياسة الإبادة التي انتهجتها فرنسا الاستعمارية

24.05.06

عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو

24.05.06

وزير العدل يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية

24.05.06

وفاة المجاهدة ويسي عوالي عن عمر ناهز 86 سنة

24.05.06

الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة والنضال ضد الاستعمار الفرنسي