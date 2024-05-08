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اليوم الوطني للذاكرة: مشاريع تنموية تدخل حيز الخدمة ونشاطات ثرية بولايات وسط البلاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 14:32     الفئـة : جهـوي

البليدة - أحيت ولايات وسط البلاد, اليوم الأربعاء, اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى ال 79 لمجازر 8 مايو 1945, بوضع حيز الخدمة لجملة من المشاريع التنموية وبرمجة نشاطات متنوعة, فيما سيقوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, بزيارة لولاية بجاية للإشراف على الاحتفالات الرسمية المخلدة لهذه الذكرى.

وإلى جانب جملة المشاريع التنموية التي تم تدشينها ودخولها حيز الخدمة بهذه المناسبة, حظيت الأسرة الثورية بمبادرات تكريم وتقدير لبطولات المجاهدين وتضحيات الشهداء, فضلا عن عرض عدد من الأفلام التاريخية وتنظيم معارض ونشاطات ثرية ومتنوعة.

فبولاية البليدة, أشرفت السلطات الولائية على ربط أزيد من 430 عائلة, تقطن ببلديتي بوعرفة عبر موقعي الطبابلة 1 و 2 و حيي الشعابنية العليا والاخوة كركوش بأولاد سلامة, بشبكة الطاقة الكهربائية, فيما استفادت أزيد من 350 عائلة أخرى ببلديات الشبلي وأولاد سلامة و بوقرة و بوفاريك من الربط بشبكة الغاز الطبيعي.

وسمحت هذه العمليات بتحسين ورفع نسبة الربط بهاتين الطاقتين بالولاية إلى 97 بالمائة, بالنسبة لشبكة الكهرباء, و95 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي, وفقا لمعطيات مديرية الطاقة والمناجم.

وبولاية الشلف, أشرف الوالي, إبراهيم غميرد, برفقة السلطات المدنية والعسكرية والأسرة الثورية, على إحياء هذه المناسبة التاريخية بداية بالترحم على أرواح الشهداء الطاهرة بروضة الشهداء بحي بن سونة, ليتوجه الوفد بعدها إلى بلدية عين مران لوضع حيز الخدمة مشروع ربط أزيد من 350 مسكن بمنطقة "السهايلية" بشبكة الغاز الطبيعي.

كما شهد البرنامج المسطر بهذه المناسبة توزيع سيارات الإسعاف لفائدة عدد من المؤسسات العمومية الاستشفائية, وهذا في إطار تحسين الخدمات المقدمة في المجال.

وبولاية تيزي وزو, أشرفت السلطات الولائية على وضع حيز الخدمة لعيادة متعددة الخدمات بمنطقة تاقة ببلدية آيت يحي, بعد إعادة تهيئتها وتسميتها باسم الشهيد محند سعيد علي يحي, وكذا تكريم ثلاث مجاهدين هم محـمد السعيد حبارك, صالح قاصد, ومحـمد كسيلي, بالإضافة لأرملة المجاهد مـحمد واكد.

أما بولاية البويرة, وبعد الترحم على أرواح الشهداء, تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع شبكة الصرف الصحي بالقطب الحضري أولاد بليل, بضواحي عاصمة الولاية.

وبولاية عين الدفلى, تم تنظيم معرض للكتاب على مستوى بهو المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "حمدان حجاجي" تحت شعار "مجازر 8 مايو 1945, جرائم محفورة في الذاكرة", وعرض شريط وثائقي بعنوان "جرائم بلا عقاب" للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية, فضلا عن برمجة مداخلات حول المناسبة التاريخية من طرف مجاهدين وأساتذة جامعيين.

وفي ولاية تيبازة, احتضنت مختلف المؤسسات الثقافية نشاطات متنوعة من ضمنها عرض فيلم وثائقي بعنوان "جرائم بلا عقاب ", للمخرج نذير هادف, بدار الثقافة أحمد عروة ببلدية القليعة, ومعرض للصور والجرائد والكتب الخاصة بحرب التحرير الوطني 1954- 1962, بملحقة الديوان الوطني للثقافة والاعلام بشنوة, كما نظمت السلطات الولائية والأسرة الثورية وقفة ترحم بساحة الشهداء عرفانا وتقديرا لتضحيات شهداء هذه المحطة التاريخية.

وبولايتي المدية و الجلفة قامت السلطات الولائية والأسرة الثورية بزيارة روضة الشهداء والترحم على أرواحهم الطاهرة, ليتم بعدها تكريم عدد من المجاهدين وعائلات الشهداء, فضلا عن عرض أفلام وثائقية وتاريخية بالمناسبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الوطني للذاكرة: مشاريع تنموية تدخل حيز الخدمة ونشاطات ثرية بولايات وسط البلاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 14:32     الفئـة : جهـوي   شارك

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