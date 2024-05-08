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مجازر 8 مايو 1945 عكست الهمجية الاستعمارية في أبشع صورها

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 13:10     الفئـة : جهـوي

الجزائر - أجمع اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أئمة وأساتذة جامعيون, بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة, على أن مجازر ال8 مايو 1945, عكست الهمجية الاستعمارية في أبشع صورها, غير أنها ساهمت في بلورة الوعي الوطني وشكلت لاحقا المرجعية الروحية لبيان ثورة أول نوفمبر.

واعتبر المتدخلون في أشغال يوم دراسي نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر, بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة, احتضنته دار القرآن-أحمد سحنون-- أن "مجازر ال8 مايو 1945, عكست الهمجية الاستعمارية في أبشع صورها, غير أنها ساهمت في بلورة الوعي الوطني, و شكلت لاحقا المرجعية الروحية لبيان ثورة أول نوفمبر, بعد أن تأكد للجزائريين أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة".

وبالمناسبة, أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, رضوان معاش خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي جاء تحت عنوان" ذاكرة حية و جرائم لا تنسى", أن أحداث 8 مايو 1945 "ستبقى محطة تاريخية بارزة في الكفاح والنضال المرير ضد المستعمر الفرنسي الذي تنصل من وعوده الواهية في تمكين الجزائر من حقها في الاستقلال".

و شدد في السياق ذاته على "أهمية الدور المنوط بالمساجد للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية", وفاء--كما قال--" لعهد الشهداء وتخليدا لتضحياتهم للحفاظ على تاريخ وذاكرة الأمة في وجدان الأجيال المقبلة".

يذكر أن محاور هذا اليوم الدراسي, شملت مداخلة للمجاهد عيسى قاسمي الذي استحضر أبرز محطات النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم, لاسيما الأحداث المتعلقة بمجازر الثامن مايو, كما تم بالمناسبة تقديم مداخلات من قبل أئمة و أساتذة جامعيين حول أهمية دور الخطاب الديني في الحفاظ على ذاكرة الشعب وجرائم التقتيل والإبادة التي تعرض لها الجزائريون خلال الحقبة الاستعمارية.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجازر 8 مايو 1945 عكست الهمجية الاستعمارية في أبشع صورها
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 13:10     الفئـة : جهـوي   شارك

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