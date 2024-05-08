ذكرى 8 مايو 1945: انطلاق من العاصمة لقافلة شبانية لتجوب 19 ولاية لزيارة المجاهدين والمواقع التاريخية

الجزائر - انطلقت, اليوم الأربعاء من الجزائر العاصمة, قافلة شبانية متكونة من 1425 شاب لتجوب 19 ولاية يتعرفون من خلالها على أهم المواقع التاريخية و يزورون المجاهدين للاستماع لشهاداتهم الحية حول مختلف أحداث الثورة التحريرية المجيدة وذلك إحياء لليوم الوطني للذاكرة المصادف ليوم 8 مايو من كل سنة.

وفي كلمة له قبل اعطاء اشارة انطلاق القافلة الشبانية، قال مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، ياسين سيافي, انه إحياء لهذه الذكرى التي تأتي تحت شعار "ذاكرة الأجيال تأبى النسيان" , فإن هذه القافلة المنظمة من قبل المديرية تحت اشراف وزارة الشباب و الرياضة ووالي العاصمة و بمشاركة الحركة الجمعوية, ضمت شبابا ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة.

و اضاف انه من بين أهداف هذه القافلة, "التأكيد على الدور الاستراتيجي للذاكرة الوطنية في تنمية الشعور والحس المدني وتقوية روابط الانتماء والاعتزاز بأعياد الوطن و كذا تثمين و تقوية إيمان الشباب بقدوسية ثورتهم وتاريخهم المجيد مع التعرف على الموروث المادي و غير المادي في مختلف جهات الوطن".

وستجوب القافلة الشبانية المكونة من 61 حافلة مؤطرة من طرف 171 مؤطر خلال خمسة أيام (من 8 إلى 12 مايو) 19 ولاية وهي كل من ولايات الطارف وعنابة وقالمة وقسنطينة وجيجل وسطيف وبجاية وتيزي وزو و باتنة وخنشلة ومسيلة و الشلف ومستغانم و وهران و عين تيموشنت و تلمسان و سعيدة و غرداية و بسكرة.