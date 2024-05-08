المسيلة: فتح تحقيق على خلفية حادث انهيار منزل عائلي بوسط المدينة

واستنادا لذات الوثيقة فإنه و عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و على إثر انهيار ذات المنزل الذي يقع بشارع عمر إدريس بحي "الهضبة" بوسط مدينة بوسعادة و الذي أسفر عن وفاة امرأة و إصابة زوجها و ولديها بجروح وذلك تزامنا مع قيام جارهم بأشغال حفر، انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة إلى مكان الحادث رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا.
وأضاف البيان أنه و بعد إجراء المعاينات اللازمة أمر بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث و تحديد المسؤولية الجزائية بدقة للمتسببين في ذلك.