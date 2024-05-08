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المسيلة: فتح تحقيق على خلفية حادث انهيار منزل عائلي بوسط المدينة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 08:48     الفئـة : جهـوي
المسيلة: فتح تحقيق على خلفية حادث انهيار منزل عائلي بوسط المدينة

المسيلة - أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية المنتدبة لبوسعادة (المسيلة) بفتح تحقيق معمق على خلفية حادث انهيار منزل عائلي يقع بوسط مدينة بوسعادة، حسب ما جاء يوم الثلاثاء في بيان لمجلس قضاء المسيلة.

واستنادا لذات الوثيقة فإنه و عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و على إثر انهيار ذات المنزل الذي يقع بشارع عمر إدريس بحي "الهضبة" بوسط مدينة بوسعادة و الذي أسفر عن وفاة امرأة و إصابة زوجها و ولديها بجروح وذلك تزامنا مع قيام جارهم بأشغال حفر، انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة إلى مكان الحادث رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا.

وأضاف البيان أنه و بعد إجراء المعاينات اللازمة أمر بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث و تحديد المسؤولية الجزائية بدقة للمتسببين في ذلك.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 ماي 2024 09:27
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المسيلة: فتح تحقيق على خلفية حادث انهيار منزل عائلي بوسط المدينة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 08:48     الفئـة : جهـوي   شارك

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