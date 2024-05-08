الجيش الوطني الشعبي: زيارة موجهة لفائدة الصحفيين بمدرسة أشبال الأمة ببجاية

وشكلت هذه الزيارة الموجهة فرصة للإطلاع على كافة عناصر هذه المدرسة بحيث تم تكييفها بصفة تضمن للتلاميذ تدريبا وتكوينا متميزين، يتماشى مع نوعية تحضيرهم لخوض مسار مهني عسكري.

وتفرض هذه المؤسسة الذي تم تدشينها سنة 2015، الصرامة والانضباط، كما أنها تتوفر على وسائل وامكانيات لوجيستية متنوعة تضمن للتلاميذ النجاح بامتياز، حسب التوضيحات التي قدمها مدير المدرسة، العقيد خلفات فؤاد الذي أشار إلى أن نسبة نجاح المدرسة بلغت 100 بالمائة، مشيرا أنه خلال امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2023، تحصل التلاميذ على نتائج جيدة، على غرار أحد المترشحين الذي تحصل على معدل 19,45 /20 .

وأضاف أن: "هذه النتائج هي ثمرة عمل دؤوب وتأطير عالي المستوى فضلا عن وضع وسائل بيداغوجية ذات نوعية رفيعة"، مبرزا أنه علاوة عن مهامها التعليمية، تشرف المدرسة على تكوين التلاميذ في مجالات مختلفة ومتعددة تتعلق بالحياة اليومية، وكذا زرع قيم الواجب والوطنية والشرف، التي من شأنها مساعدتهم على القيام بمسارات مهنية مثالية.

تجدر الإشارة إلى أنه فضلا عن الإمكانيات والمعدات البيداغوجية الموضوعة تحت تصرفهم، على غرار المخابر المجهزة، يمارس التلاميذ الرياضة وكذا هواياتهم المفضلة، سواء تعلق الأمر بالقراءة أو الشعر أو الموسيقى أو غيرها من الأنشطة الترفيهية.