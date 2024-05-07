ذكرى 8 مايو 1945 محطة لفضح جرائم المستعمر لفرنسي

البليدة- أجمع مشاركون في ندوة تاريخية نظمها متحف المجاهد بالبليدة، يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر الثامن ماي 1945 على ضرورة إغتنام مثل هذه المناسبات التاريخية و المحطات المشرفة للكفاح المسلح الجزائري لفضح جرائم الإستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الشعب الجزائري.

و أجمع مجاهدون وأساتذة جامعيون خلال ندوة تاريخية نظمت بمناسبة احياء الذكرى ال79 لهذه الأحداث المأساوية, على أن هذه المناسبة الأليمة التي كانت حصيلتها ثقيلة بلغت أكثر من 45 ألف شهيد من أبناء هذا الوطن, تستدعي منا تسليط الضوء و الحديث عن الجرائم الدموية الرهيبة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية.

و في هذا الصدد, أبرز المجاهد والعضو في جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة, بلقاسم متيجي, حجم العدة و العتاد الحربي الذي استخدمته فرنسا خلال هذه المظاهرات التي بدأت في مدن سطيف و قالمة و خراطة لتتوسع بعدها لمدن أخرى.

كما استعرض ذات المجاهد في مداخلته أمام الحضور من طلبة و تلاميذ المدارس و شباب وأفواج الكشافة الاسلامية, مختلف مجازر التقتيل والتنكيل التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الأطفال و النساء و حتى الانعام لم تسلم منها.

من جهته, تطرق الاستاذ عبد العزيز وابل, من جامعة الشهيد جيلالي بونعامة بخميس مليانة (عين الدفلى) إلى الأسباب التي دفعت بالجزائريين إلى الخروج في هذه المظاهرات و التي لخصها في نمو الوعي السياسي لديهم ما شكل هاجسا لفرنسا التي حاولت من خلال هذه المجازر القضاء عليه وعلى الأصوات المطالبة بالاستقلال.

و أشار إلى أنه بالرغم من هذه الحصيلة الثقيلة في صفوف الجزائريين إلا أنها ساعدت و بشكل كبير في كشف حقيقة الاستعمار و التأكد من أن "ما سلب بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة" فكانت بذلك الانطلاقة الفعلية للتحضير للثورة المسلحة.

و دعا المشاركون في ختام هذه الندوة إلى عدم نسيان هذه المجازر واستخلاص الدروس و التمسك بالوطن و وحدة ترابه و الدفاع عنه ضد كل الأخطار التي تتربص به و ذلك بالتسلح بالعلم و التكنولوجيا الذي يبقى السبيل الأمثل لمواصلة رسالة الشهداء في بناء الوطن.