جمال قنان كان من أبرز الرواد الذين أسسوا للمدرسة التاريخية الجزائرية

و أبرز مدير جامعة البشير الإبراهيمي البروفيسور بوعزة بوضرساية بأن الملتقى يهدف إلى "التعريف بسيرة هذا المؤرخ في الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي و بدوره في كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر"، لافتا في هذا السياق الى أن "الفقيد جمال قنان كان من الأوائل الذين جندوا أبناء المنطقة للالتحاق بالثورة التحريرية بداية من سنة 1955، كما كان سياسيا مخضرما أفاد الوطن و أوصل صوت الجزائر إلى العديد من المحافل الدولية ويعد من الأقلام الأولى التي واجهت الفكر الاستعماري الهدام".

من جهته، اعتبر الدكتور مصطفى نويصر من جامعة الجزائر 2 و الذي تتلمذ على يده أن هذا المؤرخ يعتبر "شخصية متكاملة" و بعد عودته من فرنسا و حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون التحق بالتعليم العالي بجامعة الجزائر سنة 1970 إلى غاية 2018 و أصبح مدرسا ومؤطرا وباحثا و أصدر العديد من الكتب والأبحاث في التاريخ".

و بدوره، ذكر الأستاذ الدكتور عمار بن خروف من جامعة بوزريعة (الجزائر العاصمة) فضائل جمال قنان الكثيرة و"جهوده الحثيثة في تكوين الأجيال ومرافقته في بعض الملتقيات. وكان أستاذا متميزا في طريقة تدريسه بلغته الراقية"، مشيرا إلى أنه درس بمعهد بن باديس بقسنطينة و بجامع الزيتونة (تونس).