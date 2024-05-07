خنشلة: وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور عددا من الهياكل الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بالولاية

خنشلة- شرع يوم الثلاثاء وفد عن لجنة الثقافة و الإاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني في زيارة إستعلامية إلى ولاية خنشلة تدوم يومين.

و تضمن برنامج هذه اللجنة في اليوم الأول من زيارتها إلى هذه الولاية الوقوف على وضعية بعض الهياكل الثقافية و السياحية و المواقع الأثرية والنقائص المسجلة بها قصد رفعها إلى الوصاية للتكفل بها.

و بالمتحف الوطني العمومي الإخوة الشهداء بوالعزيز الذي فتح أبوابه للجمهور كمتحف جهوي سنة 2009 لتتم ترقيته إلى متحف وطني سنة 2011 استمع أعضاء اللجنة إلى عرض قدمه السيد عبد الحق شعيبي مدير هذا المرفق الذي يحتفظ بأكثر من 7 آلاف قطعة من الممتلكات الثقافية التي تعود لحقب زمنية مختلفة وتم العثور عليها و استرجاعها بإقليم ولاية خنشلة.

و بالمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة الذي تم وضعه حيز الخدمة سنة 2010 أستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمه رئيس مصلحة التنشيط و الإعلام، رفيق مرداسي حول الدور الذي يلعبه هذا الصرح في الحفاظ على الذاكرة الوطنية و صونها من خلال النشاطات التي يقوم بها والحقيبة المتحفية التي يحوزها و التي تتضمن 3784 قطعة أغلبها من الأسلحة والألبسة الحربية وحطام طائرات جيش الاستعمار الفرنسي وصور مجاهدين وشهداء و وثائق خاصة بالولاية التاريخية الأولى.

و توقفت هذه اللجنة بمسرح الهواء الطلق الذي يحمل اسم الفنانة المرحومة ''زليخة'' و الذي تم وضعه حيز الخدمة السنة الفارطة (2023) اين قامت مسيرة المسرح السيدة، سامية مرزوقي بإعطاء شروحات حول هذه المؤسسة التي احتضنت خلال شهر أغسطس من سنة 2023 فعاليات الطبعة الحادية عشر من المهرجان المحلي الثقافي للموسيقى والأغنية الشاوية.

و بالمحطة الحموية حمام الصالحين ببلدية الحامة، قدم أمين بوقرة، مدير ملحقة الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية بخنشلة نبذة تاريخية عن حمام الصالحين الذي تم تشييده سنة 69 ميلادي بمنطقة غابية تبعد عن وسط مدينة خنشلة ب 6كم.

كما وقفت اللجنة على وضعية الموقع الأثري سيدياس ببلدية المحمل وقصر الكاهنة ببلدية بغاي و مركز دمغ السجاد ببلدية بابار على أن تختتم اللجنة زيارتها يوم غد الأربعاء بالتوجه إلى الموقع السياحي ''جبل شيلية'' ببلدية بوحمامة الذي يحتوي على قمة رأس كلثوم ثاني أعلى قمة جبلية في الجزائر ويبلغ علوها 2328 متر على سطح البحر.