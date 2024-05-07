معركة إمزي بالنعامة: بطولات خالدة لمجاهدي جيش التحرير الوطني في مواجهة جرائم المستعمر الفرنسي

النعامة ـ تبقى معركة "إمزي", التي وقعت بضواحي جنين بورزق (ولاية النعامة) بين 6 و8 مايو 1960, شاهدة على جرائم المستعمر الفرنسي بإستعماله لأسلحة فتاكة محرمة دوليا ك"النبالم", وفي ذات الوقت شكلت حدثا تاريخيا بارزا أثبت استحالة القضاء على ثورة التحرير المظفرة.

وتؤكد الدراسات والبحوث التاريخية أن معركة "إمزي" شهدت بطولات وتضحيات جسام لمجاهدي جيش التحرير الوطني وتنفيذ خطط عسكرية بدهاء بالرغم من قلة عدتهم وعتادهم في مواجهة قوة استعمارية "متغطرسة", كما استطاعت أن تكسب الثورة صدا إعلاميا وعسكريا كبيرا وشكلت حدثا تاريخيا متميزا مسجلا في مسيرة الكفاح الثوري الجزائري.

وجاءت هذه المعركة ضمن خطة لإعادة التنظيم الميداني والرفع من نشاط التسيير الحربي وتعزيز الاتصال بين القادة, لاسيما بعد استشهاد العقيد لطفي, قائد الولاية الخامسة التاريخية رفقة نائبه الرائد فراج في معركة بشار في 27 مارس1960, مثلما أبرزه الباحث وأستاذ التاريخ, عبد القادر خليفي من جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة".

وبعد هزيمة العدو وتكبده لخسائر جسيمة ميدانيا, كان رد فعله عنيفا وبوحشية, حيث استعمل حينها قنابل فتاكة في محاولة لتعطيل تحرك المجاهدين وتشتيت خططهم التنظيمية, يضيف ذات الأستاذ الجامعي.

وقد أفقدت الانتصارات المتتالية للثورة التحريرية العدو الفرنسي صوابه, آنذاك, فلجأ إلى الانتقام باستعماله هذه الأسلحة, موثقا لجرائم حرب مكتملة الأركان ومحاولا زرع الرعب في أوساط السكان بالاستعمال المكثف للقنابل الحارقة (نابالم) ضد مواقع جيش التحرير الوطني.

انتقام المستعمر الفرنسي بقنابل النابالم المحظورة دوليا

ولا يزال عديد المجاهدين, على قيد الحياة, يحملون آثار الحروق الناتجة عن استعمال هذا السلاح الحربي المحظور بموجب اتفاقيات دولية, كما أردف الباحث عبد القادر خليفي.

وتؤكد شهادة المجاهد الراحل, مرين امحمد (1931-2011) من جنين بورزق والذي بقيت آثار حروق قنابل النابالم التي استعملها المستعمر الفرنسي في معركة "إمزي" بادية على جسمه, أنه "أثناء توجه فيلق جيش التحرير الوطني نحو الجهة الشرقية بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية التاريخية الخامسة, حاول المستعمر الفرنسي محاصرتنا بمنطقة ضاية الكرش, غير أننا نصبنا له كمينا أوقع جميع عناصر وحدة عسكرية لقوات العدو, مكونة من زهاء 80 عسكريا, في عداد القتلى والجرحى".

وأشارت هذه الشهادة التاريخية إلى "أن الخسائر في الأرواح في صفوف قوات المستعمر الفرنسي كانت كبيرة ولا يمكن إحصاؤها. وتواصلت الاشتباكات مع العدو لأيام وسيطر ثوار جيش التحرير الوطني على قمة جبل إمزي وتحصنوا في شعابه وتموقعوا أيضا عند المخرج السفلي لواد الطالب وتكشفت لهم قوات العدو, مما سهل القضاء عليها".

ويذكر المجاهد خليفي بونوة, في شهادته التاريخية, أن "قناصين مهرة من جيش التحرير الوطني كانوا بالمرصاد لقوات العدو الفرنسي, ومن بينهم المجاهد مولاي البشير الذي أصاب الأهداف بدقة وألحق بهم عديد القتلى".

وذكر المجاهد الراحل, بكير بوفلجة في شهادته التاريخية, أنه "قد مكن ثبات وحسن تمركز المجاهدين من القضاء على عدد كبير من الجنود الفرنسيين في معركة إمزي التي شهدت, في يومها الثاني, معاودة قصف كثيف حول مرتفعات الجبل حولها إلى لهيب".

ويضيف المجاهد بكير بوفلجة قائلا :" كانت الصواريخ الحارقة لقنابل النابالم المصحوبة بالغازات السامة تتهاطل على الجبل, وتعرض الكثير من مجاهدي كتائب جيش التحرير الوطني لحروق بليغة, كما تدخلت المدرعات والطيران لتشتعل المعركة, مما أسفر عن استشهاد العديد من المجاهدين والسلاح في أيديهم".

وكانت حصيلة ثلاثة أيام من هذه المعركة 101 شهيدا و74 جريحا و46 مجاهدا أسرهم العدو, إلا أن المجاهدين تمكنوا من إسقاط ست طائرات حربية للعدو وألحقوا خسائر كبيرة في العتاد وقتلوا عشرات الجنود الفرنسيين, استنادا إلى الشهادات التاريخية والدراسات والبحوث التي تناولت هذه المعركة الكبرى.