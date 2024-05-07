حملة الحصاد والدرس/ورقلة: توقع إنتاج أكثر من 277 ألف قنطار من الحبوب

ورقلة- يتوقع إنتاج ما مجموعه 277.283 قنطار من مختلف أنواع الحبوب في إطار حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2023-2024 بولاية ورقلة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية الولائية للمصالح الفلاحية.

وتمثل كمية الإنتاج من الحبوب المرتقب تحقيقها خلال هذا الموسم نسبة زيادة تقدر ب 38 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي الذي بلغ فيه الإنتاج 135.550 قنطار من الحبوب، مثلما أوضح مدير القطاع تاج مرزوقي.

وأوعزت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية هذا التطور الإيجابي المحقق فيما يتعلق بإنتاج الحبوب إلى توسع المساحات الزراعية المخصصة لهذه الشعبة والتي وصل حجمها هذه السنة إلى 5.802 هكتار مقابل 7ر4.222 هكتار في الموسم الفلاحي 2022-2023 .

ويحتل القمح الصلب الصدارة على صعيد المساحة التي جرى تخصيصها في الموسم الفلاحي الجاري لهذه الزراعة الاستراتيجية، وذلك ب 4.852 هكتار يليه الشعير بمجموع 409 هكتار فالقمح اللين ب 360 هكتار بينما خصصت باقي المساحات الزراعية الأخرى لإنتاج الأعلاف الموجه لتغذية الماشية وأيضا لإنتاج التريتيكال، استنادا لذات المسؤول.

وبشأن ترتيب مناطق الولاية من حيث حجم المساحة المخصصة للحبوب، فإن دائرة حاسي مسعود تأتي في المقدمة، وذلك بواقع 3.789 هكتار فدائرة أنقوسة ب 985 هكتار ثم دائرة سيدي خويلد ب 833 هكتار، بينما يقدر حجم المساحة المزروعة بالحبوب بدائرة ورقلة ب195 هكتار.

وتسقى هذه الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب على مستوى ولاية ورقلة والتي ينشط بها 84 مستثمرا فلاحيا بواسطة تقنية الرش المحوري، حيث يتم تسخير في هذا الشأن 251 مرش محوري.

ومن أجل ضمان السير الحسن لحملة الحصاد والدرس بالجهة، فقد جرى تسخير إمكانيات مادية هامة من بينها 24 آلة حصاد و38 جرارا بالإضافة إلى مائة شاحنة لنقل المحصول من المستثمرات الفلاحية باتجاه تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعاصمة الولاية.

كما سبق لمديرية المصالح الفلاحية بالولاية وأن قامت تحسبا لانطلاق هذه الحملة بتنظيم دورات تحسيسية لفائدة مزارعي الحبوب بالجهة لحثهم على إتباع المسار التقني الخاص بموسم الحصاد والدرس، بالإضافة إلى إعداد وبالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات مخطط وقائي وتحسيسي ضد الحرائق المحتملة أثناء عملية الحصاد.

جدير بالذكر أن حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري، قد أعطت إشارة انطلاقها السلطات الولائية بالمحيط الفلاحي حاسي لحداو بمنطقة قاسي الطويل بدائرة حاسي مسعود.