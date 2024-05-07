مجازر 8 مايو 1945 بسطيف: قصة المجاهدة المرحومة خيرة بلقايد وال45 يتيما

سطيف - لا تزال قصة المناضلة والمجاهدة المرحومة خيرة بلقايد والخمسة والأربعون يتيما ممن فقدوا ذويهم في مجازر الثامن ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة تروى بعد مرور 79 سنة من تلك المجازر التي أزهقت فيها أرواح مئات الآلاف من الجزائريين.

وتعد قصة المجاهدة المرحومة خيرة بلقايد المعروفة باسم "خيرة بنت بن داود" واحدة من الكثير من قصص النضال التي بقي القليل ممن عايشوا تلك المجازر الرهيبة بسطيف ولا يزالون على قيد الحياة يروونها لأبنائهم كنوع من النضال ضد النسيان وترسيخ لذاكرة هذا الشعب الذي قدمت من أجله المرأة إلى جانب أخيها الرجل تضحيات جسيمة فكانت مثالا للشجاعة والبطولة.

ويروي المجاهد ورئيس جمعية 8 ماي 1945 ،عبد الحميد سلاقجي ل"وأج" قصة هذه المناضلة التي اشتهرت بنضالها في الحركة الوطنية الاستقلالية وبالعمل التضامني لفائدة الفقراء واليتامى والأرامل ضحايا الاستعمار الفرنسي وكيف تمكنت بذكاء وشجاعة كبيرة من نقل 45 يتيما من مناطق متفرقة من سطيف وعين الكبيرة وبني عزيز وغيرها إلى وهران.

وحسب السيد سلاقجي فقد "تواصلت المجازر التي وقعت في 8 ماي 1945 إلى غاية شهر سبتمبر، حيث مارس فيها جيش الاستعمار الفرنسي أبشع أنواع الانتقام والقتل ضد مواطنين عزل خرجوا للمطالبة سلميا بالاستقلال وغيرهم ممن طالتهم الآلة الاستعمارية بالقرى والمداشر المجاورة أمام أعين أبنائهم ونسائهم مخلفة وراءها عددا كبيرا من اليتامى".

وقد حلت خلال تلك الفترة خيرة بلقايد إلى ولاية سطيف بعد أن تواصلت مع المناضلين بالمنطقة الذين زودوها بالمعلومات عن مناطق تواجد اليتامى ممن قتل ذويهم خلال تلك الأحداث الرهيبة واصطحبت معها عن طريق القطار الذي استقلته من وسط مدينة سطيف 45 طفلا يتيما من بينهم المجاهد عمار سبيع من منطقة بني عزيز (شمال شرق سطيف)، يروي المجاهد سلاقجي.

واستطاعت، حسب رئيس جمعية 8 ماي 1945 "خيرة بلقايد أن تنقل هؤلاء الأطفال من سطيف بطريقة ذكية دون أن تثير شكوك الاستعمار الفرنسي حيث وفور وصولها إلى وهران وجدت في استقبالها العديد من العائلات وأعيان المدينة والمتعاطفين الذين تكفلوا باليتامى وبدراستهم فمنهم من تقلد فيما بعد مناصب عليا ومنهم من التحق بالثورة التحريرية المجيدة ومنهم من توفي''.

وذكر بأن المناضلة قد تم نفيها فيما بعد بسبب نشاطها النضالي إلى الجزائر العاصمة وفرضت عليها الإقامة الجبرية بحي القصبة الشعبي سنة 1957 فشاركت في الثورة التحريرية وكانت مثالا للمرأة الجزائرية الشجاعة والبطلة إلى أن أصيبت بمرض ألزمها الفراش فعادت إلى منزلها بوهران وذلك قبل وفاتها سنة 1961 .

==المجاهد عمار سبيع...أحد اليتامى الذين نقلتهم خيرة بلقايد من سطيف إلى وهران==

ويعد المجاهد عمار سبيع، المنحدر من منطقة بني عزيز بشمال شرق سطيف والقاطن حاليا بولاية وهران، أحد اليتامى الذين نقلتهم المناضلة خيرة بلقايد عن طريق القطار من سطيف إلى وهران بعد أحداث 8 ماي 1945 والمجازر الرهيبة التي شهدتها مناطق سطيف وقالمة وخراطة.

ويروي ل"وأج" السيد سبيع (من مواليد 1 أكتوبر 1941 بمنطقة بني عزيز بولاية سطيف) الذي لا يزال يحتفظ في ذاكرته بمشاهد عن تلك الأحداث قائلا: "كان سني آنذاك 4 سنوات حيث تم اعتقال والدي السعدي من طرف الاستعمار الفرنسي أمام أعيني وأعين إخوتي وأمي لمشاركته في مسيرة 8 ماي 1945 ''.

وأضاف بنبرة هادئة: ''جاءت هذه السيدة إلى بني عزيز بعد اعتقال أبي وطلبت من أمي أخذي للتكفل بي، فاستقلينا القطار برفقتها ورفقة أطفال آخرين كنت أصغرهم، من بيهم فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 و14 سنة كن في حالة فقر وبؤس شديدين بسبب الأوضاع البشعة التي كانت سائدة بالمنطقة آنذاك".

وواصل السيد سلاقجي قائلا: "وصلنا إلى قسنطينة برفقة خيرة بلقايد التي اتفقت سريا مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتسليمنا لعائلات من وهران تضمن التكفل بنا قبل أن نغادر إلى وهران أين تم تسليمي إلى عائلة تكفلت بعلاجي وبتدريسي".

واسترسل ذات المتحدث بالقول:" لقد تعاطف معنا أهالي وعائلات وهران وأحبونا وعشنا بينهم و كانت خيرة بلقايد تسأل عني باستمرار وتتابع وضعيتي وتستقبلني دائما في منزلها وتضعني في حجرها لصغر سني وهدوئي وتعاطفها الدائم معي".

"وعلمت فيما بعد بأنه سيتم تحضيرنا للثورة التحريرية رفقة العديد من الأطفال وهو ما حدث فعلا حيث التحقت بالثورة التحريرية المجيدة سنة 1956 وعمري آنذاك 16 سنة ونشطت بمنطقتي بني عزيز (شرق سطيف) ووهران إلى غاية الاستقلال''.

وأردف المجاهد سبيع قائلا: "كانت خيرة بلقايد الملقبة أيضا ب"لاروج" أي "الحمراء" لاحمرار وجهها الدائم تستقبل الثوار بمنزلها لعقد الاجتماعات قبل أن يلقي عليها القبض سنة 1957 من طرف الاستعمار الفرنسي وتفرض عليها الإقامة الجبرية بعد تخييرها بين سطيف والجزائر العاصمة ليتم في الأخير نقلها إلى حي القصبة بالجزائر العاصمة".

وحسب ذات المجاهد الذي كان يروي هذه الأحداث بحسرة شديدة وببحة في صوته ويذرف الدموع أحيانا فإن "خيرة بلقايد كانت رمزا ومثالا للشجاعة والبطولة قاومت ضغوطات المحتل ولم ترد الكشف عن قائمة الأطفال اليتامى الذين جلبتهم أثناء أحداث 8 ماي 1945 وتكفلت بهم ليكونوا في المستقبل ذخرا لهذا الوطن''.

ولا يزال المجاهد عمار سبيع يبكي بحرقة وفاة "أمه" خيرة ويزور قبرها بوهران ولا يتوقف عن استحضار أفعال البر التي قدمتها هذه السيدة لهؤلاء الأطفال اليتامى ضحايا مجاز ذلك الثلاثاء الأسود.

ودعا المؤرخين إلى كتابة التاريخ والبحث فيه أكثر وتوثيقه من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة وتسليط الضوء بشكل معمق على شخصية خيرة بلقايد البطلة.