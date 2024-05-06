النعامة: وفاة المجاهد براهيمي لعيد

النعامة- توفي المجاهد براهيمي لعيد يوم الإثنين بمدينة مشرية (ولاية النعامة) عن عمر ناهز 83 سنة، وفقا لما أفادت به المديرية الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق.

و قد التحق الفقيد الذي ولد سنة 1941 بمنطقة عين بن خليل (النعامة) بجيش التحرير الوطني في سنة 1958 بالمنطقة الثامنة بالولاية الخامسة التاريخية.

و قد شارك في العديد من المعارك والعمليات العسكرية التي كللت بالإنتصار ضد الجيش الاستعماري الفرنسي عبر ذات المنطقة على غرار معركة جبل المالحة التي خاضها جيش التحرير الوطني ضد قوات الإحتلال الفرنسي في شرق النعامة في أغسطس 1959.

و غداة الإستقلال واصل الراحل خدمة الوطن ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى غاية إحالته على التقاعد.

و سيتم تشييع جنازة الفقيد بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة "سيدي المربوح" ببلدية مشرية, مثلما أشير إليه.