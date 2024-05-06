قسنطينة: إفتتاح الصالون الوطني لصناعة السيارات و لواحقها بمشاركة 40 عارضا

و تشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تحتضنها قاعة العروض الكبرى "أحمد باي" (زينيت) على مدار خمسة أيام تحت شعار "دعم, شراكة و تنمية صناعية", علامات للسيارات معتمدة بالجزائر وشركات مختصة في صناعة قطع الغيار ومصنعين ومستوردين للدراجات النارية إلى جانب عدد من المؤسسات البنكية وشركات التأمين.

و أوضح منير بيطراوي, ممثل شركة "ايفن برو", الجهة المنظمة للصالون, في تصريح للصحافة خلال الافتتاح بأن هذه التظاهرة الاقتصادية "فرصة للوقوف على العديد من العلامات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية و كذا قطع غيار المركبات". من جهته, أبرز والي ولاية قسنطينة, عبد الخالق صيودة, خلال إشرافه على افتتاح هذا الصالون أن قسنطينة تعتبر قطبا للصناعة الميكانيكية منذ الاستقلال كونها تضم العديد من مصانع إنتاج قطع الغيار والمحركات و آليات أخرى, داعيا في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين إلى توطين مصانع للسيارات, خاصة و أن الولاية تتوفر -كما قال- على العقار الصناعي و اليد العاملة المؤهلة.

للإشارة, فقد تميز اليوم الأول لهذا الصالون بإقبال لافت للزوار قدموا من مختلف ولايات شرق الوطن لزيارة المعرض و بغرض تسجيل طلبيات اقتناء سيارات في ظل العروض الاستثنائية من قبل الوكلاء فيما يتعلق بأسعار المركبات و كذا مزايا أخرى في مجال التأمين على المركبات.