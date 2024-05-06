وهران : افتتاح صالون التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي

وتنظم هذا التظاهرة التي تقام تحت رعاية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة كأول طبعة جهوية لصالون "أكسيل أيكسبو" المنظم سنويا بالجزائر العاصمة والذي يعتبر أكبر حدث من نوعه بإفريقيا باستقطابه لأزيد من 40 ألف زائر, حسبما أبرزه شمس الدين حبحوب مسير مؤسسة "قلوبال اكسيبيشن كومباني" المنظمة للحدث.

ويجمع الصالون الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام 54 متعاملا في مجال التجارة الالكترونية ومنتجي الخدمات الالكترونية والشركات الراغبة في رقمنة خدماتها التجارية والهيئات العمومية وينتظر أن يستقطب أزيد من 8 آلاف شخص أبدوا رغبتهم في زيارة الصالون من خلال تسجيل أنفسهم في المنصة الرقمية للتظاهرة.

وقد تم تسطير بالمناسبة برنامج تنشيطي وتكويني ثري لخلق أكبر عدد ممكن من الفرص للمشاركين الراغبين في الاستفادة من مهارات المحاضرين ولتبادل الخبرات مع زوار المعرض في مجالات رقمية ومقاولاتية مختلفة على غرار التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي و رقمنة الأنظمة وغيرها.

وأكد عز الدين حريق, مدير الاتصالات والعلامة بمؤسسة "اتصالات الجزائر", المشاركة في الصالون أن هذا الأخير "يمثل فرصة لتقديم العروض و الخدمات الرقمية التي توفرها المؤسسة عبر وكالاتها التجارية والتي تساهم في تسهيل عمل المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال الخدمات الرقمية و التجارة الإلكترونية".

وأضاف أن "اتصالات الجزائر" تعمل من خلال بنيتها التحتية التي تقوم بعصرنتها بشكل مستمر على تحسين خدمات الاتصالات وخاصة الربط بشبكة الانترنيت باعتبارها الوسيلة الأساسية لعمل المؤسسات الناشطة في مجال التجارة الالكترونية و الخدمات الرقمية.