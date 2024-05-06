مراد يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لحماية الغابات من الحرائق

خنشلة - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اليوم الاثنين بخنشلة على ضرورة تكاثف الجهود لحماية الغابات من الحرائق خلال فصل الصيف.

وشدد الوزير خلال معاينته للموقع المخصص لتوسيع وإعادة تأهيل السد الأخضر ببلدية انسيغة على ''ضرورة تكاثف جهود أعوان الغابات ورجال الحماية المدنية وتجنيدهم بكافة الإمكانات للحفاظ على الثروة الغابية التي تزخر بها الجزائر وحمايتها من الحرائق وعمليات التخريب التي قد تطالها''.

وأكد السيد مراد على التنسيق بين مصالح الغابات والسكان المحاذين للغابات والعمل معهم من أجل حمايتها من الحرائق و تسهيل التدخل السريع في حال تسجيل أي حالات حرائق.

وأبدى الوزير خلال معاينته مدى تقدم أشغال الإنجاز بمحطة القطار الرئيسية لخط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي رضاه عن وتيرة الإنجاز, مسديا تعليمات بضرورة إتمام كافة الأشغال المتبقية تحسبا لوضع المشروع الذي تم تسجيله ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة ولاية خنشلة في القريب العاجل.

كما أسدى السيد مراد تعليمات لإتمام كافة مشاريع إنجاز وتطوير شبكة خطوط السكة الحديدية وإتمام ربط مختلف الولايات بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية في القريب العاجل نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية.

ولدى زيارته لدار الذكاء الاصطناعي بجامعة الشهيد عباس لغرور استمع السيد مراد لعرض حول دور هذا المرفق العلمي, مبديا إعجابه به.

كما كان له حديث مع طلبة الجامعة الذين شجعهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم في العمل الجماعي وترقية التواصل.

وعاين الوزير ضمن زيارته لهذه الولاية مشروع ازدواجية الطريق الاجتنابي لعاصمة الولاية انطلاقا من بلدية الحامة نحو بلدية انسيغة على مسافة 20 كلم الذي تم تسجيله ضمن البرنامج التكميلي للتنمية أين أكد على أهمية تطوير شبكة الطرقات التي تسمح بفك العزلة عن بعض البلديات وتسمح بربط خنشلة بولايات الجنوب بشبكة طرقات عصرية.

وقبلها كان الوزير قد زار المحيط الفلاحي لمؤسسة كوسيدار للزراعة بقرقيط جنوب بلدية بابار أين استمع لعرض تقني حول هذا الاستثمار الذي يدخل في إطار سياسة السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي, مؤكدا مواصلة دعم الدولة بغية النهوض بالقطاع الفلاحي.

ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته لولاية خنشلة أين سيشرف على وضع حيز الخدمة لمركز دمغ السجاد ببلدية ببابار ويعاين مدى تقدم أشغال تهيئة منطقة النشاطات بعين جربوع ببلدية بابار كما سيكون له لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بمقر ولاية خنشلة.