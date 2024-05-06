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وزير الداخلية ابراهيم مراد يعاين بخنشلة فرع كوسيدار للفلاحة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 12:03     الفئـة : جهـوي
وزير الداخلية ابراهيم مراد يعاين بخنشلة فرع كوسيدار للفلاحة

خنشلة - عاين اليوم الاثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، في مستهل زيارته إلى ولاية خنشلة، المحيط الفلاحي "قريقيط" ببلدية بابار التابع لفرع ''كوسيدار فلاحة" أين تلقى شروحات حول الأنشطة الفلاحية الممارسة بهذا المحيط.

ويندرج هذا الاستثمار، حسب الشروحات المقدمة للوزير من قبل القائمين على فرع كوسيدار للفلاحة، في إطار سياسة السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.

ويتربع هذا المحيط على مساحة 17000 هكتار ويشمل إنتاج الحبوب والأعلاف والبقوليات وكذا تربية الأبقار والمائيات سيما سمك البلطي.

وتندرج زيارة السيد مراد إلى ولاية خنشلة في اطار الوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع الحيوية والمهيكلة المسجلة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة هذه الولاية.

وضمن هذه الزيارة، سيتفقد السيد مراد مشاريع تتعلق بمحطة السكة الحديدية بدائرة الحامة، ومعاينة دار الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة عباس لغرور وازدواجية الطريق الرابط بين بلديتي بابار وانسيغة والطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة والموقع المخصص لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر ببلدية أنسيغة، على أن يختتم زيارته بلقاء مع المجتمع المدني لولاي خنشلة.

 

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وزير الداخلية ابراهيم مراد يعاين بخنشلة فرع كوسيدار للفلاحة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 12:03     الفئـة : جهـوي   شارك

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