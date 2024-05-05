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صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده

  أدرج يـوم : الأحد, 05 ماي 2024 12:16     الفئـة : جهـوي

الجزائر - صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده, وهذا تحت مسمى "المدينة العتيقة لمازونة".

وتتميز المدينة العتيقة لمازونة التي تعاقبت عليها العديد من الفترات التاريخية بنسيج عمراني إسلامي غني حيث توجد المعالم المكونة للمدينة الإسلامية العثمانية التي استعملت في بنائها مواد مستمدة من المحيط الطبيعي, وبالإضافة إلى القيم التاريخية والمعمارية, فقد قامت هذه المدينة بدور بالغ الأهمية في مجال العلم والفكر بفضل علمائها الذين ساهموا في كتابة تاريخ المنطقة.

ويشكل القطاع المحفوظ لهذه المدينة العتيقة ساحة عمومية تؤدي إلى خمسة أحياء وهي حي القصبة, وحي بوماتع, وحي اولاد سايح, وحي بوذلول, وحي تيسارت, ويضم مساجد كمسجد "سيدي عيسى أوعزوز" ومجموعة من الاضرحة وأسوار ومنابع مائية ومنازل ذات ساحة مفتوحة تدعى "وسط الدار" أو الصحن, بالإضافة إلى حمامات ترمز إلى المحافظة على العادات والتقاليد الراسخة لدى سكان هذه المدينة.

وتعين حدود القطاع المحفوظ لهذه المدينة, الذي تبلغ مساحته أزيد من 36 هكتارا وفقا للمخطط الملحق بالمرسوم, كما يأتي: الشمال وادي بوماتع, الجنوب واد تيسارت, الشرق شعبة ووادي بوماتع, الجنوب الغربي وادي تامدة, الشمال الغربي وادي تامدة ومسبح تامدة والمدرسة الابتدائية "الحبيب بن قداش" ومكتب أبناء الشهداء. ويتضمن المرسوم الإحداثيات الجغرافية لهذا القطاع بنظام تحديد المواقع العالمي وفق جدول محدد.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة بولاية غليزان وتعيين حدوده
  أدرج يـوم : الأحد, 05 ماي 2024 12:16     الفئـة : جهـوي   شارك

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