جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه

الجزائر - تم اليوم السبت, إعادة فتح حركة المرور بجسر "وادي كيسير" ببلدية العوانة بولاية جيجل, وذلك بعد انتهاء أشغال إصلاحه جراء الأضرار التي لحقت به, إثر الفيضانات التي عرفتها الولاية, حسبما أفاد به بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وجاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير القطاع, لخضر رخروخ, الى الولاية, حيث أسدى تعليمات الى مسؤولي الشركات المكلفة بالأشغال, وعلى رأسها المؤسسة العمومية للمنشآت الفنية (سابطا), "لتسخير وتعبئة جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالجسر", اثر الفيضانات التي عرفتها الولاية أواخر فبراير الماضي مما أدى الى غلق حركة سير المركبات, حسب البيان.

من جهة أخرى, ذكرت الوزارة في بيانها, بمجموعة التعليمات التي قدمها السيد رخروخ خلال زيارته الأخيرة, المتعلقة "بمعالجة الانزلاق الأرضي المسجل بالطريق الوطني رقم 43 في محوره الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية, وتحديدا بمنطقة بولخماس, بالمخرج الغربي لبلدية الزيامة المنصورية".

كما أمر "بالإسراع في تهيئة وفتح مسلك بديل بين منطقة بلقيطون و بولخماسن, على حدود ولاية بجاية على مسافة5ر2 كلم", حيث تم في هذا الإطار "تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية للشركات العمومية من أجل إنهاء الأشغال التي تشهد وتيرة جد متسارعة, في انتظار فتحه على حركة السير خلال نهاية الأسبوع الجاري", تضيف الوزارة.