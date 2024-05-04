Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه

  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 20:01     الفئـة : جهـوي
جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه

الجزائر - تم اليوم السبت, إعادة فتح حركة المرور بجسر "وادي كيسير" ببلدية العوانة بولاية جيجل, وذلك بعد انتهاء أشغال إصلاحه جراء الأضرار التي لحقت به, إثر الفيضانات التي عرفتها الولاية, حسبما أفاد به بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وجاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير القطاع, لخضر رخروخ, الى الولاية, حيث أسدى تعليمات الى مسؤولي الشركات المكلفة بالأشغال, وعلى رأسها المؤسسة العمومية للمنشآت الفنية (سابطا), "لتسخير وتعبئة جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالجسر", اثر الفيضانات التي عرفتها الولاية أواخر فبراير الماضي مما أدى الى غلق حركة سير المركبات, حسب البيان.

من جهة أخرى, ذكرت الوزارة في بيانها, بمجموعة التعليمات التي قدمها السيد رخروخ خلال زيارته الأخيرة, المتعلقة "بمعالجة الانزلاق الأرضي المسجل بالطريق الوطني رقم 43 في محوره الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية, وتحديدا بمنطقة بولخماس, بالمخرج الغربي لبلدية الزيامة المنصورية".

كما أمر "بالإسراع في تهيئة وفتح مسلك بديل  بين منطقة بلقيطون و بولخماسن, على حدود ولاية بجاية على مسافة5ر2 كلم", حيث تم في هذا الإطار "تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية للشركات العمومية من أجل إنهاء الأشغال التي تشهد وتيرة جد متسارعة, في انتظار فتحه على حركة السير خلال نهاية الأسبوع الجاري", تضيف الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه
  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 20:01     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.04

الأمير خالد فاعل سياسي كبير في الحركة الوطنية الجزائرية

24.05.04

السيد وليد يعرض بلندن جهود الجزائر لتعزيز النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ودعم الاستثمار…

24.05.04

جيجل: إعادة فتح حركة المرور بجسر وادي كيسير بعد إصلاحه

24.05.04

البويرة: تنفيذ تمرين لمحاكاة زلزال عنيف من طرف وحدات الحماية المدنية 

24.05.04

الرابطة الثانية هواة: عين مليلة تؤجل احتفالات أ. آقبو بالصعود, رائد القبة يطيح بنصر حسين…

24.05.04

قطاع غزة: واقع صحي وبيئي مأساوي يهدد حياة أهل القطاع و المنطقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.05.01

اليوم العالمي للعمال: حركة البناء الوطني تثمن التدابير المتخذة من أجل تعزيز المكاسب…

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.05.01

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل

24.05.01

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة…

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط