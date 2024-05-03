اليوم العالمي لحرية الصحافة: استقبال على شرف الأسرة الإعلامية بولاية ورقلة

ورقلة - نظمت السلطات الولائية بورقلة اليوم الجمعة حفل إستقبال على شرف الأسرة الإعلامية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 مايو من كل سنة.

و لدى إشرافه على هذا الحفل الذي أقيم بمقر الولاية بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة و المسموعة و المرئية المعتمدة بالولاية إلى جانب إطارات الولاية و المنتخبين المحليين، هنأ الأمين العام للولاية الطاهر شتيح، في مستهل الكلمة التي ألقاها، الأسرة الإعلامية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحمل هذه السنة شعار "صحافة من أجل الكوكب.. الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية''.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي في العالم أصبحت ملحة في ظل تعاظم مخاطر التغيرات المناخية، مضيفا أن التحسيس بهذه المخاطر "يعد سبيلا لبناء مجتمع يحافظ على السلامة البيئية، وهو يمثل -كما قال- "تحديا للعمل الصحفي".

وأردف أن العمل في المجال الإعلامي يلزم التحلي بروح المسؤولية في ظل الحرية التي أقرتها قوانين الجمهورية، مبرزا "ضرورة الابتعاد عن النظرة السوداوية والتشاؤمية التي تلغي ما تحقق من إنجازات و تركز على السلبيات بحجة حرية التعبير".

كما أكد نفس المسؤول حرص السلطات المحلية على مد يد العون والمساعدة للصحفيين في سبيل تقديم مادة إعلامية تساعد على تحريك دواليب التنمية بولاية ورقلة التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ومن جهتهم، أعرب ممثلو وسائل الإعلام عن تقديرهم لما تحصلت عليه الصحافة الوطنية من مكاسب، سيما ما تعلق منها بحرية التعبير، معتبرين أن هذا ما يدفعهم للعمل أكثر لدعم المسار التنموي وتنوير الرأي العام.