Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم العالمي لحرية الصحافة: استقبال على شرف الأسرة الإعلامية بولاية ورقلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 18:28     الفئـة : جهـوي

ورقلة - نظمت السلطات الولائية بورقلة اليوم الجمعة حفل إستقبال على شرف الأسرة الإعلامية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 مايو من كل سنة.

و لدى إشرافه على هذا الحفل الذي أقيم بمقر الولاية بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة و المسموعة و المرئية المعتمدة بالولاية إلى جانب إطارات الولاية و المنتخبين المحليين، هنأ الأمين العام للولاية الطاهر شتيح، في مستهل الكلمة التي ألقاها، الأسرة الإعلامية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحمل هذه السنة شعار "صحافة من أجل الكوكب.. الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية''.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي في العالم أصبحت ملحة في ظل تعاظم مخاطر التغيرات المناخية، مضيفا أن التحسيس بهذه المخاطر "يعد سبيلا لبناء مجتمع يحافظ على السلامة البيئية، وهو يمثل -كما قال- "تحديا للعمل الصحفي".

وأردف أن العمل في المجال الإعلامي يلزم التحلي بروح المسؤولية في ظل الحرية التي أقرتها قوانين الجمهورية، مبرزا "ضرورة الابتعاد عن النظرة السوداوية والتشاؤمية التي تلغي ما تحقق من إنجازات و تركز على السلبيات بحجة حرية التعبير".

كما أكد نفس المسؤول حرص السلطات المحلية على مد يد العون والمساعدة للصحفيين في سبيل تقديم مادة إعلامية تساعد على تحريك دواليب التنمية بولاية ورقلة التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ومن جهتهم، أعرب ممثلو وسائل الإعلام عن تقديرهم لما تحصلت عليه الصحافة الوطنية من مكاسب، سيما ما تعلق منها بحرية التعبير، معتبرين أن هذا ما يدفعهم للعمل أكثر لدعم المسار التنموي وتنوير الرأي العام.

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم العالمي لحرية الصحافة: استقبال على شرف الأسرة الإعلامية بولاية ورقلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 18:28     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.03

الرابطة الأولى: رؤساء الأندية يطالبون بتعديل متوازن لرزنامة نهاية الموسم

24.05.03

بوغالي يهنئ الأسرة الإعلامية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

24.05.03

اليوم العالمي لحرية الصحافة: قوجيل يهنئ الأسرة الإعلامية الوطنية

24.05.03

تربية: انطلاق عملية تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024

24.05.03

المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يثمن الإنجازات المحققة في مجال الإعلام

24.05.03

قوجيل: قمع الحوار الثقافي ومحاولات سحق الهويات هي أقصر طريق نحو التطرف العنيف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.05.01

اليوم العالمي للعمال: حركة البناء الوطني تثمن التدابير المتخذة من أجل تعزيز المكاسب…

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.05.01

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة…

24.05.01

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط