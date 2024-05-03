المدية: "القشابية", لباس تقليدي يهزم الزمن

المدية - نجحت القشابية، و هي رداء شبيه بمعطف طويل بدون أزرار, ذو أكمام طويلة وقلنسوة, مع مرور الزمن, في الحفاظ على مكانتها كأحسن لباس لحماية الجسم من قساوة الشتاء بمنطقة المدية، رغم المنافسة الشرسة التي واجهتها من ألبسة من مختلف الأنواع والألوان وغالبا ما تبدو أكثر جمالا وجاذبية منها.

ويحتل هذا الزي التقليدي المتوارث عن الأجداد، مكانة هامة في الذاكرة الجماعية بالمدية، وفي عدة مناطق أخرى من الوطن، لارتباطه الوثيق بمجاهدي ثورة نوفمبر1954 الذين كانوا يحبذون ارتداءه، ليرتقي بذلك إلى مصاف إحدى أهم الألبسة الوطنية التقليدية.

ونجحت القشابية بذلك في مواجهة موجة العصرنة و التطور التي طالت مختلف الألبسة في المجتمع الجزائري لتحافظ على مكانتها المميزة ضمن الألبسة الشتوية المستوردة من كل بقاع العالم بمختلف الماركات.

فلقد بقي ارتداء "القشابية" يساير الزمن والأجيال، إذ لا يزال يحبذه الشباب و كبار السن على حد سواء من كل فئات المجتمع بالمدية، ولا يفوتون أية فرصة لارتدائه، لاسيما في الأعياد والاحتفالات الرسمية التي يحرصون خلالها على اختيار "قشابية" من نوع راقي، وفق أحد أكبر خياطي الملابس التقليدية بالمدية, أحسن غرناوطي.

فتظل "القشابية" محل إعجاب أعداد متزايدة من الأشخاص, شأنها شأن البرنوس، وهو نوع من العباءة الطويلة بدون أكمام و ذات قلنسوة مدببة، والزي التقليدي المكون من السترة والسروال الواسع، المدعو عادة "سروال لوبيا"، المتميزة بكونها ليست حكرا على فئة اجتماعية أو منطقة معينة من البلاد.

واعتبر غرنواطي المنحدر من عائلة مشهورة بالمنطقة توارثت على مدى أكثر من سبعة أجيال هذه الحرفة, أن ارتداء القشابية "يتوارثه الأجيال أبا عن جد و يرتدونه بكل فخر و اعتزاز".

و قال أن ارتداء هذا الزي كان محصورا في المناطق الريفية وعند البدو، قبل أن ينتقل شيئا فشيئا إلى أوساط المدن، مفسرا هذه العودة إلى الأصول بتعلق المواطن الجزائري بثقافته وهويته.

بصوفها أو وبرها, القشابية هي الخيار الأفضل

فرضت القشابية نفسها لدى كل الفئات الاجتماعية من أصحاب الجاه و الإطارات والموظفين و رجال الأعمال والشخصيات العامة، إذ يرى فيها الكثيرون نوعا من التميز الاجتماعي، لاسيما إذا تمكن صاحبها من الحصول على أفضل ما في السوق وبأسعار بعيدة عن متناول ذوي القدرة الشرائية البسيطة، حسب السيد غرناوطي.

وأوضح في هذا السياق أن أسعار القشابية مرهونة بعدد الساعات التي يتطلبها صنع اللباس والمواد المستخدمة فيه، إذ يوجد فرق كبير في السعر و القيمة بين القشابية المصنوعة من وبر الإبل و صوف الأغنام و تلك المصنوعة من مواد أولية غير طبيعية.

وأفاد نفس الحرفي في هذا الشأن أن سعر قشابية الصوف يحدد ابتداء من 25 ألف دج، فيما يمكن للقشابية المصنوعة من وبر الإبل بلوغ سعر 200 ألف دج أو أكثر.

وأشار إلى أن تجارة القشابية تزدهر بشكل كبير خلال الأعياد الدينية والتقليدية، على غرار عيدي الفطر و الأضحى ورمضان والمولد النبوي الشريف, لافتا إلى أن السنوات الأخيرة سجلت اهتماما كبيرا باللباس التقليدي من طرف الشباب.

من جهته، قال إبراهيم سردوك، وهو خياط شاب في ال29 من العمر وينحدر من بلدية تلت دواير، جنوب شرق المدية، أن اللباس التقليدي هو بمثابة "مرآة للأناقة والهمة, ورمز للانتماء إلى ثقافة متجذرة و غنية ضاربة في أعماق التاريخ".

كما أكد هذا الحرفي الشاب ارتباط صورة اللباس التقليدي، من قشابية أو برنوس أو الأزياء الاحتفالية التي يتم ارتداؤها خلال عروض الفنتازيا، "بصورة الشخصيات الكبرى التي صنعت تاريخنا"، أمثال الأمير عبد القادر والشيخ الحداد و الإمام عبد الحميد بن باديس، و حتى في زمن أقرب, رئيس الجمهورية الراحل هواري بومدين، الذي عرف ببرنوسه الأسود الشهير الذي كان لا يفارقه خلال تنقلاته داخل البلاد أو خارجها.

جدير بالذكر، أن الشاب إبراهيم ورث هذه الحرفة عن والده الذي يبلغ حاليا 85 سنة من العمر، قضى ما يقارب 65 سنة منها في هذه المهنة، قبل أن يأخذ ابنه إبراهيم المشعل لمواصلة الدرب في الحفاظ على هذه الحرفة التي تعد جزء لا يتجزأ من التراث المحلي.

وبالرغم من صعوبة هذه الحرفة التي تحتاج إلى الكثير من الصبر والشغف بالمهنة، يبدو جليا أن هذا الخياط الشاب عازم كل العزم على مواصلة مسيرة والده وبذل نفس الجهد و التضحيات من أجل ضمان استمرارية هذا التراث و نقله إلى أشخاص آخرين.

للإشارة، تشكل القشابية و البرنوس المحور الأساسي لمعرض مخصص للباس التقليدي ينظمه قطاع الثقافة والفنون بالمركز الجامعي للمدية بمناسبة الاحتفال بشهر التراث (18 أفريل - 18 ماي). كما يتضمن نفس المعرض مختلف أنواع الملابس التقليدية لمنطقة التيطري و كل الأدوات المستعملة في صنعها.

وشهدت هذه التظاهرة الثقافية تقديم حرفيي الولاية لشهاداتهم حول هذا التراث المادي وامتداداتها الاجتماعية والثقافية أمام الطلبة. كما تناول المتدخلون الجوانب المبرزة لخصوصية القشابية و البرنوس والمكانة التي يحتلها هذين اللباسين في العالم الريفي، وكذا مراحل تحضير المواد الأولية المستخدمة والتقنيات المتبوعة للحصول على قشابية في شكلها النهائي.