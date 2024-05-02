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قسنطينة: صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 مايو

  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 15:30     الفئـة : جهـوي
قسنطينة: صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 مايو

قسنطينة - ستحتضن قسنطينة الطبعة الأولى للصالون الدولي للسيارات و الابتكار "أوتو-إينوفا" في الفترة الممتدة بين 23 و 26 مايو ، حسب ما أفاد به اليوم الخميس محافظ هذا الصالون مهدي لعشي.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الصالون الذي سينظم بالمركب الثقافي أحمد باي (الزينيت) بمدينة قسنطينة من طرف ''مجمع شوزن إكسيلانس" المختص في تنظيم المعارض والتظاهرات الإقتصادية بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت شعار (اكتشف قوة الأداء) سيعرف مشاركة أزيد من 60 عارضا يمثلون وكلاء السيارات والشاحنات المعتمدين في الجزائر والمصنعين والمستوردين للدراجات النارية بالإضافة للبنوك ومؤسسات التأمين و منتجي قطع الغيار ولواحقها .

ويشكل هذا المعرض الدولي حسب السيد لعشي '' فرصة للتواصل والتعريف بمجال تصنيع السيارات كونه سيستقطب أعدادا كبيرة من الزوار كما سيتيح إكتشاف نماذج و تصاميم مبتكرة في عالم السيارات الهجينة و الكهربائية''.

وسيتم بالمناسبة تقديم محاضرات و تنظيم ورشات عن مستقبل صناعة السيارات في الجزائر يقدمها فريق من الخبراء في هذا المجال كما أشار اليه ذات  المصدر .

آخر تعديل على الخميس, 02 ماي 2024 15:33
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قسنطينة: صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 مايو
  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 15:30     الفئـة : جهـوي   شارك

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