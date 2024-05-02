باتنة: المجاهد السعيد دوحة في ذمة الله

هجرة غير نظامية: مراد يشارك بروما في اجتماع رفيع المستوى يضم الجزائر, إيطاليا, تونس و ليبيا -

ميناء الجزائر: وقفة ترحم على أرواح شهداء التفجير الارهابي للمنظمة السرية الفرنسية في 2 مايو 1962 -

اليوم العالمي لحرية الصحافة: قفزة نوعية وانطلاقة جديدة للإعلام الوطني -

الجزائر تؤكد من نيويورك أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني -

التوقيع على برنامج عمل مشترك لسنة 2024-2025 بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة -

أكثر من مليون ونصف مترشح لامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة يونيو 2024 -

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 8550 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي -

لازاريني يثمن المساهمة المالية للجزائر لدعم وكالة الأونروا -

رئيس الجمهورية يشرف بدار الشعب على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل -

وفاة الفنانة حسنة البشارية -

عيد العمال: تدشين مرافق و منشآت عمومية و إقامة نشاطات رياضية بشرق البلاد -

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر الذي يوصي بقبول فلسطين عضوا كاملا -

استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر -

الفيلم الإسباني ماتريا يتوج بالجائزة الكبرى الغزالة الذهبية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي -

كرة القدم / الرابطة الثانية-هواة : أ.آقبو لترسيم الصعود, داربي عاصمي قوي بين نصر حسين داي ورائد القبة -

رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تعميم الرقمنة -

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من شمال أوروبا -

رئيس الجمهورية: أسهر شخصيا على إثراء القانون الأساسي للمعلم -

حركة النهضة تقرر المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل عن قناعة -