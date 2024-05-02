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باتنة: المجاهد السعيد دوحة في ذمة الله

  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 14:06     الفئـة : جهـوي

باتنة - توفي ليلة الأربعاء إلى الخميس بولاية باتنة المجاهد السعيد دوحة عن عمر ناهز ال 88 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش في الآونة الأخيرة, حسبما أستفيد من أفراد عائلته.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمسقط رأسه ببلدية منعة الواقعة على بعد 85 كلم جنوب شرق مدينة باتنة.

وقد شارك الراحل الذي إلتحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1957 في العديد من المعارك والكمائن ضد جيش الاحتلال الفرنسي على غرار معارك "المحمل" و"خنقة معاش" و"فوذ اقيلال" إلى جانب كمائن "هازمورث" و"هيزي نوايراذو" و"تيغرغار" و"اينوغيسن".

وتقلد الفقيد رتبة مساعد إبان الثورة التحريرية تحت قيادة المجاهد محمد مقراني و قائد فصيلة ثم قائد كتيبة.

وذكر نفس المصدر بأن الفقيد قد إلتحق بعد الاستقلال بصفوف الجيش الوطني الشعبي ليتقلد عدة رتب إلى غاية إحالته للتقاعد ليعود إلى مسقط رأسه بمنعة إلى أن وافته المنية بمنزله العائلي.

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باتنة: المجاهد السعيد دوحة في ذمة الله
  أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 14:06     الفئـة : جهـوي   شارك

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