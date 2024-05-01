عيد العمال: تدشين مرافق و منشآت عمومية و إقامة نشاطات رياضية بشرق البلاد

قسنطينة - أحيت ولايات شرق البلاد اليوم الأربعاء اليوم العالمي للشغل بتدشين السلطات المحلية لعدة مرافق و منشآت عمومية، بالإضافة إلى إقامة نشاطات رياضية متنوعة.

فبقسنطينة، أشرفت السلطات المحلية بالمناسبة على تدشين تهيئة مدخل حي بو الصوف الذي يعتبر أحد أكبر أحياء مدينة قسنطينة، فيما تم بولاية تبسة وضع حجر الأساس لبناء 100 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم ببلدية بولحاف الدير (ولاية تبسة)، و هو المشروع الذي يشرف عليه الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى 12 سكنا ترقويا حرا و 25 مجلا تجاريا، حيث حددت آجال الإنجاز ب 22 شهرا.

كما أشرفت سلطات الولاية في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للشغل التي احتضنها مقر الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين على حفل تكريم عمال و متقاعدين من مختلف القطاعات، قبل إعطاء إشارة انطلاق سباق سعاة البريد.

و بسطيف أشرفت السلطات المدنية و العسكرية وممثلين عن النقابات العمالية و فعاليات المجتمع المدني على إعطاء إشارة انطلاق سباق سعاة البريد و ذلك بحي تبينت قبل زيارتها مقر الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ثم حضور مراسم الترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد.

كما توجهت سلطات الولاية إلى الإقامة الجامعية حشمي حسين، حيث تم تكريم عمال يمثلون قطاعات مختلفة.

و بميلة تم تكريم عاملات و عمال بعديد القطاعات والمؤسسات العمومية عرفانا لجهودهم وتحفيزا لهم على بذل المزيد خدمة للوطن و ذلك خلال حفل حضرته سلطات الولاية بمتحف المجاهد سليمان بن طبال.

قبل ذلك توجهت سلطات الولاية إلى روضة الشهداء بمدينة ميلة، حيث تم وضع باقات من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة، ثم إشرافها على إعطاء إشارة انطلاق سباق لسعاة البريد وحضورها نهائي دورة في كرة القدم نظمت بالمناسبة و جمع بين فريقي مديرية التربية و بلدية سيدي مروان و ذلك بملعب الشهيد بلقاسم بلعيد بعاصمة الولاية.

كما أحيت ولاية سكيكدة عيد العمال بتوجه السلطات المدنية و العسكرية إلى مقبرة الشهداء ببلدية رمضان جمال للترحم على شهداء الثورة التحريرية قبل إشرافها بمنطقة "دم البقرات" ببلدية بن عزوز (شرق سكيكدة) على وضع حيز الخدمة للربط بالكهرباء لفائدة 56 مستثمرة فلاحية، بالإضافة إلى ربط 120 سكنا بالكهرباء بمنطقة السعيد بوصبع ببلدية الحروش.

و تم بالمناسبة كذلك وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز ثانوية تتسع لـ 1000 مقعد بيداغوجي بذات البلدية قبل التوجه إلى قاعة المحاضرات التابعة مجمع سوناطراك بالمنطقة الصناعية الكبرى لسكيكدة، حيث تم تكريم عدد من العمال و كذا الفائزين في مختلف الدورات الرياضية المقامة بالمناسبة.

للإشارة، فقد شهدت باقي ولايات شرق البلاد نشاطات مماثلة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل.