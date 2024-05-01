اليوم العالمي للعمال: تظاهرات احتفالية متنوعة بجنوب البلاد

وتضمنت تلك الاحتفالات سباقات لسعاة البريد نظمتها مؤسسة بريد الجزائر على مستوى أغلب الولايات على غرار ورقلة والأغواط وأدرار، والتي توجت بتسليم شهادات شرفية إلى الفائزين الأوائل بالإضافة إلى تكريم عدد من العمال المتقاعدين التابعين لمؤسسات بمختلف القطاعات عرفانا لهم بالمجهودات المبذولة طيلة مساراتهم المهنية.
و بتندوف أشرفت السلطات الولائية رفقة مسؤولي مشروع السكة الحديدية بالجهة على إمضاء عقود عمل لصالح شباب الولاية، وذلك خلال حفل أقيم على مستوى قاعدة الحياة للشركة الوطنية للأشغال العمومية إلى جانب تنظيم معرض للصناعة التقليدية بدار الثقافة عبد الحميد مهري بعاصمة الولاية.
أما بغرداية فقد نظم حفل بمقر الولاية على شرف مستخدمي هذه الجماعة المحلية، تم خلاله تكريم عدد من العمال ممن أحيلوا التقاعد وآخرون من قدماء الموظفين بالولاية.
و بولاية بشار فقد جرى بالمناسبة تدشين نصب تذكاري تكريما للعمال الذين عملوا في مناجم الفحم القديمة بمنطقة القنادسة وبشار الجديد بالإضافة إلى إطلاق حملة تشجير بجامعة طاهري محمد.
وتميزت مظاهر إحياء اليوم العالمي للشغل بولاية توقرت بتدشين المركز الطبي الاجتماعي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية ببلدية الزاوية العابدية، بينما شهدت ولاية جانت تنظيم حفل بحضور السلطات الولائية والإطارات النقابية، والذي شكل فرصة لإبراز دور العامل كشريك أساسي في التنمية المحلية و مسيرة التشييد والبناء.