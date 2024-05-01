Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم العالمي للعمال: تظاهرات احتفالية متنوعة بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 15:39     الفئـة : جهـوي
اليوم العالمي للعمال: تظاهرات احتفالية متنوعة بجنوب البلاد

ورقلة - شهدت سائر ولايات جنوب البلاد اليوم الأربعاء تظاهرات احتفالية متنوعة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح مايو من كل سنة.

وتضمنت تلك الاحتفالات سباقات لسعاة البريد نظمتها مؤسسة بريد الجزائر على مستوى أغلب الولايات على غرار ورقلة والأغواط وأدرار، والتي توجت بتسليم شهادات شرفية إلى الفائزين الأوائل بالإضافة إلى تكريم عدد من العمال المتقاعدين التابعين لمؤسسات بمختلف القطاعات عرفانا لهم بالمجهودات المبذولة طيلة مساراتهم المهنية.

و بتندوف أشرفت السلطات الولائية رفقة مسؤولي مشروع السكة الحديدية بالجهة على إمضاء عقود عمل لصالح شباب الولاية، وذلك خلال حفل أقيم على مستوى قاعدة الحياة للشركة الوطنية للأشغال العمومية إلى جانب تنظيم معرض للصناعة التقليدية بدار الثقافة عبد الحميد مهري بعاصمة الولاية.

أما بغرداية فقد نظم حفل بمقر الولاية على شرف مستخدمي هذه الجماعة المحلية، تم خلاله تكريم عدد من العمال ممن أحيلوا التقاعد وآخرون من قدماء الموظفين بالولاية.

و بولاية بشار فقد جرى بالمناسبة تدشين نصب تذكاري تكريما للعمال الذين عملوا في مناجم الفحم القديمة بمنطقة القنادسة وبشار الجديد بالإضافة إلى إطلاق حملة تشجير بجامعة طاهري محمد.

وتميزت مظاهر إحياء اليوم العالمي للشغل بولاية توقرت بتدشين المركز الطبي الاجتماعي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية ببلدية الزاوية العابدية، بينما شهدت ولاية جانت تنظيم حفل بحضور السلطات الولائية والإطارات النقابية، والذي شكل فرصة لإبراز دور العامل كشريك أساسي في التنمية المحلية و مسيرة التشييد والبناء.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 01 ماي 2024 15:42
كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم العالمي للعمال: تظاهرات احتفالية متنوعة بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 15:39     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.01

حركة النهضة تقرر المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل "عن قناعة"

24.05.01

اليوم العالمي للشغل: رئيس الجمهورية يوشح من قبل العمال والنقابيين الجزائريين بلقب…

24.05.01

رئيس الجمهورية يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة

24.05.01

ندوة حول "الهجرة القسرية، السيادة والسلامة الترابية للدول"

24.05.01

الاتحاد العام للطلبة الجزائريين يعقد مؤتمره السادس

24.05.01

الجزائر الجديدة تحيي اليوم العالمي للشغل في صورة تميزها مكاسب اجتماعية غير مسبوقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.29

وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم

24.04.29

الأمن السيبراني : ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

24.04.29

مشعل الشهيد تحيي الذكرى ال20 لوفاة المجاهد رابح بطاط

24.04.29

تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز كميات من المخدرات بالعاصمة

24.04.30

وزير الداخلية يستقبل المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية

24.04.30

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى دولة الكويت