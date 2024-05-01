عيد العمال : إقامة أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد

ونوه والي وهران السعيد سعيود خلال وقفة الترحم على أرواح الشهداء قرب النصب التذكاري بساحة "الطحطاحة" بآلاف مناصب الشغل التي تم استحداثها على مستوى الولاية خلال السنتين الأخيرتين بفضل مجموعة الاستثمارات والمرافق التي تم فتحها سواء من القطاع العمومي أو الخاص.
وبولاية تيارت تم بالمناسبة وضع الحجر الأساس لإنجاز ثانوية بسعة 1000 مقعد بيداغوجي بحي "الزمالة" بعاصمة الولاية، كما تم تسليم مقررات الاستفادة من 300 مسكن ترقوي مدعم لفائدة عمال عدد من الهيئات وتنظيم قرعة للاستفادة من رحلات لأداء مناسك العمرة لفائدة عمال من بلدية مدروسة ومؤسسة النقل الحضري.
وشهدت ولاية معسكر من جهتها تسليم مفاتيح و مقررات الاستفادة من 204 مسكن ترقوي حر لصالح منتسبين للأمن الوطني تتوزع على بلديتي سيق ب 144 مسكنا ووادي تاغية (60 سكنا). كما نظمت بنفس المناسبة زيارة لورشة السكك الحديدية بمدينة المحمدية.
وبولاية سيدي بلعباس جرى تدشين مشروع توسعة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض النساء و التوليد وإقامة يوم دراسي حول عالم الشغل ومعرض متنوع بجامعة "جيلالي اليابس" ، إضافة إلى تنظيم مقابلة في كرة القدم تكريما للاعب الأسبق لنادي اتحاد بلعباس بحري مقدم.
كما أحيت ولايات تلمسان والنعامة وغليزان وعين تموشنت و تيسمسيلت اليوم العالمي للشغل بتنظيم وقفات ترحم على أرواح الشهداء وإقامة أنشطة رياضية وثقافية منها السباق التقليدي لسعاة البريد وتكريم مجموعة من العمال والمتقاعدين والإطارات النقابية والفائزين في مختلف المنافسات المنظمة بالمناسبة.