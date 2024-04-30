قسنطينة: إطلاق وتدشين مشاريع تنموية عبر عديد البلديات

قسنطينة - تم اليوم الثلاثاء بولاية قسنطينة إطلاق أشغال تجسيد عديد المشاريع التنموية و تدشين أخرى في قطاعات الأشغال العمومية والصحة و التربية و الشباب والرياضة وذلك بإشراف من الوالي، عبد الخالق صيودة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية إلى بلديات مسعود بوجريو و ديدوش مراد و قسنطينة و الخروب و كذا المقاطعة الإدارية علي منجلي أن "دخول حيز الخدمة لعديد المشاريع و إعطاء إشارة انطلاق أخرى يندرج في إطار البرنامج التنموي للولاية الرامي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و إضفاء حركية بالولاية".

ولدى إشرافه على تدشين الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 1 و الطريق الوطني رقم 27 مرورا بمنطقة دار الواد ببلدية مسعود بوجريو و الذي خصص له غلاف مالي يزيد عن 60 مليون دج بآجال إنجاز بلغت 6 أشهر، أفاد ذات المسؤول بأن "هذا الطريق الممتد على مسافة 5،2 كلم سيسمح بفك العزلة عن سكان المناطق الفلاحية و النائية و تسهيل تنقلات المواطنين علاوة على تمكين الفلاحين من الولوج لمزارعهم و نقل المنتجات الفلاحية للأسواق"، مما سيمكن ـ حسبه ـ من تعزيز الإنتاج الفلاحي و تحسين الظروف المعيشية للفلاحين و سكان التجمعات الريفية.

وببلدية ديدوش مراد و تحديدا بموقع 6000 مسكن الرتبة، أعطى والي قسنطينة إشارة انطلاق مشروع إنجاز ثانوية بسعة 1.000 مقعد كما وضع حجر أساس مشروع بناء عيادة طبية متعددة الخدمات.

كما أعطى بعاصمة الولاية، إشارة إنطلاق مشروعي إنجاز مجمع مدرسي "صنف د" بحي بن الشرقي و متوسطة "قاعدة 7 " لاستبدال متوسطة عبود خيثر بحي الشهداء و هو ما من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط و الاكتظاظ على المؤسسات التعليمية، حسبما تم إيضاحه.

كما أشرف خلال ذات الزيارة على تدشين ملعبين "2" جواريين بحي الزيادية حيث أبرز في هذا السياق أن البرنامج التنموي بالولاية يولي اهتماما خاصا للمشاريع الموجهة للشباب كتخصيص فضاءات للعب و التسلية وملاعب وقاعات رياضية جوارية.

وأكد السيد صيودة بعد وضعه حجر الأساس لمشاريع إنجاز مجمع مدرسي "صنف د" بمنطقة الموزينة (بلدية الخروب) وآخر من نفس الصنف بموقع 2.000 مسكن بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي و متوسطة "قاعدة 6" بموقع 1.500 مسكن بذات المدينة "تواصل فتح المؤسسات التعليمية عبر هذه الأقطاب الحضرية"، مشددا بالمناسبة على ضرورة احترام آجال إنجاز هذه المشاريع الحيوية التي ستساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.