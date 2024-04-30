سعيدة: تشجيع ومرافقة أصحاب المستثمرات الفلاحية للانخراط ضمن مسعى تربية المائيات

سعيدة - أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني, اليوم الثلاثاء بسعيدة, على ضرورة تشجيع ومرافقة أصحاب المستثمرات الفلاحية للانخراط ضمن مسعى تربية المائيات وتكثيفها بما يساهم في تحقيق أرباح إضافية.

وأشار الوزير خلال ندوة صحفية بالمزرعة النموذجية "الإخوة طاهري" ببلدية يوب في إطار زيارته إلى ولاية سعيدة إلى "ضرورة تشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي ومرافقتهم للتوجه نحو تربية المائيات خصوصا سمك التيلابيا الذي يلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين ويعرض بأسعار تنافسية ب 500 دج للكيلوغرام الواحد".

وذكر السيد بداني بالتدابير التحفيزية والمزايا الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024 من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية لشعبة تربية المائيات سيما تربية سمك التيلابيا والبلطي منها استحداث علاوة تحفيزية لمنتجي هذا النوع من السمك تقدر ب50 دج لكل كيلوغرام.

كما تم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل عمليات البيع لمنتوج سمك التيلابيا مما يسمح بتوفيره للمواطن بأسعار تنافسية فضلا عن تخفيض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لنشاط تحويل السمك التيلابيا والبلطي قصد إعطائه قيمة مضافة, يضيف الوزير.

ودعا الوزير المستثمرين في مجال تربية المائيات إلى التوجه للغرف الفلاحية على مستوى ولاياتهم بغية تسهيل عملية تسويق منتوج أسماك المياه العذبة في إطار اتفاقيات تبرمها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية مع العديد من المؤسسات لتسويق هذا المنتوج بأسعار تنافسية عبر مختلف ولايات الوطن.

وقام السيد بداني ببلدية عين السخونة بزيارة مزرعة تربية المائيات بالمياه العذبة بطريقة التربية المكثفة لسمك البلطي النيلي والبلطي الأحمر والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 طن سنويا.

وببلدية المعمورة أشرف على عملية استزراع أمهات السمك البلطي الأحمر بمستثمرة فلاحية تقدر مساحتها ب 67 هكتارا وتتوفر على موارد مائية هامة تؤهلها لأن تكون تجربة رائدة في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة بالولاية وذلك بعد إعدادها لبرنامج استزراع سمكي بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سيدي بلعباس.

واختتم الوزير زيارته إلى ولاية سعيدة بالإشراف على عملية أخرى لاستزراع أمهات سمك البلطي بمستثمرة فلاحية تقع ببلدية يوب وتحوز هي الأخرى على مقدورات مائية هامة تسمح لها بمباشرة نشاط تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.