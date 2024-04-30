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البويرة: الضريح الروماني "فراكسن" بالحاكمية، تراث أثري هام يجب حمايته

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 17:55     الفئـة : جهـوي

البويرة - يعد الضريح الروماني "فراكسن" بأولاد سلامة بلدية الحاكمية, جنوب غرب البويرة, من أهم المواقع الأثرية التي تعود الى الحقبة الرومانية بهذه الولاية، وقد خضع لعملية ترميم واسعة لحمايته من أي خطر قد يؤدي إلى تدهوره.

وحسب التفاصيل التي قدمتها المديرية المحلية للثقافة و الفنون، فإن هذا الموقع الأثري المسجل بالقائمة الوطنية للممتلكات الثقافية المحمية منذ يوليو 2013,  يتمثل في ضريح روماني يسمى "فراكسن" و يقع على بعد 11 كلم جنوب شرق سور الغزلان و 45 كلم جنوب عاصمة ولاية البويرة.

وقد خضع هذا الضريح في أبريل 2023 لأشغال إعادة تهيئة رصد لها غلاف مالي قدره 61 مليون دج, وفقا لمديرية الثقافة.

وكانت وزيرة القطاع، صورايا مولوجي، خلال زيارتها الأخيرة للولاية في شهر مارس الفارط، قد أشرفت على تدشين هذا الموقع الأثري الذي أسندت أشغاله لمؤسسة "بلوناس" و التي اكتملت شهر ديسمبر 2023.

وأوضح المدير المحلي للثقافة و الفنون، ابراهيم بن عبد الرحمن، ل /وأج، أن دراسة قد أنجزت سنة 2010 بعد زيارات معاينة للموقع قام بها فريق من علماء الآثار تابع لوزارة القطاع سنتي 2008 و 2009.

وأضاف أن مبادرة إعادة تهيئة هذا المعلم الأثري الروماني تندرج في إطار برنامج الوزارة الرامي إلى حماية المواقع الأثرية ضد أي خطر قد يؤدي إلى تهديمها أو الإضرار بها. وقد تم سنة 2009 انجاز، بصفة استعجالية، جدار إحاطة لموقع "فراكسن".

يمثل ضريح "فراكسن" قيمة تراثية و تاريخية غنية, ويحمل المبنى نقشا في أعلى واجهته الرئيسية، وهو معروف باسم غرفة أولاد سلامة، ولقد أجريت العديد من الدراسات لتأريخ هذا الموقع الأثري على غرار الأبحاث التي قام بها كل من ماسكيراي وشولسنيت وبربروغر, ولكن عجزت كلها عن تحديد تاريخ بناءه خاصة بعد اكتشاف نقش آخر بالقرب من الضريح, حسب مديرية الثقافة.

وكان الضريح قد قدم هدية لقائد عسكري لأوزيا, الاسم القديم لمدينة سور الغزلان الحالية.

ولقد بني هذا الضريح الذي يوجد على شكل مربع، بأعلى نقطة في قمة تل أولاد سلامة، وتبلغ مساحته 5 أمتار, وهو مبني من الحجارة وفق نظام أوبوس كوادراتوم، وهي تقنية بناء معتمدة في الترابط الحجري على نطاق واسع.

ويتألف المبنى من ثلاثة أقسام مركبة، وتقابل واجهته الرئيسية الجهة الشرقية. ومن خلال هذه الواجهة، يمكن للزوار تمييز ثلاثة أجزاء، جسم سفلي بطبقتين، وجسم أوسط مكون من خمسة أسرة حجرية جافة.

ويشكل هذا الجزء غرفة دفن لا تحتوي على أي فتحات تطل على العالم الخارجي، حسب بطاقة وصف الموقع.

كما يوجد أيضا جسم علوي يتربع عليه كورنيش وتخترقه فتحة بعرض 90 سم وارتفاع 1 متر و22 سم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 أفريل 2024 18:02
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البويرة: الضريح الروماني "فراكسن" بالحاكمية، تراث أثري هام يجب حمايته
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 17:55     الفئـة : جهـوي   شارك

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