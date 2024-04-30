ولاية بسكرة تملك قدرات ومؤهلات لتحقيق انطلاقة صناعية حقيقة

بسكرة - أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء من بسكرة أن هذه الولاية "تملك قدرات و مؤهلات لتحقيق انطلاقة صناعية حقيقية".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمصنع لصناعة البسكويت تابع لأحد المستثمرين الخواص ببلدية سيدي عقبة (18 كلم شرق بسكرة) أن "زيارته لهذه الولاية مكنته من الاطلاع على حجم الاستثمارات الصناعية بها و التي تعكس إرادة الخواص في الاستثمار في المجال الصناعي" و هو ما سيمكن ـ كما قال ـ من "تعزيز العلاقة بين قطاعي الفلاحة والصناعة ويساهم في استحداث مناصب شغل محليا".

وأضاف خلال اليوم الثاني من زيارته لهذه الولاية أن "قطاع الفلاحة على وجه الخصوص له موارد ومنتجات يساهم استغلالها في تطوير الصناعة التحويلية"، مبرزا أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع مصالح الولاية في هذا المجال ستجسد الأفكار المقترحة لترقية الصناعة بالولاية.

وأبرز السيد عون في ذات السياق أن "قانون الاستثمار الجديد يكرس الحقوق و يضمن الاستثمار لمدة 10 سنوات".

وكان وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني قد استهل اليوم الثاني من زيارته للولاية بمعاينة عمليات الإنتاج بمصنع "البسكرية للإسمنت" التابع لأحد المستثمرين الخواص ببلدية برانيس الذي يشغل 1.250 عاملا وتقدر طاقته الإنتاجية ب 1 مليون طن من مادة الكلنكر سنويا قبل أن يزور مؤسسة مختصة في تعبئة المياه المعدنية ببلدية القنطرة و التي باشرت الإنتاج سنة 2005 وتبلغ قدرتها الإنتاجية 36 ألف عبوة في الساعة وتوظف 170 عاملا.

كما وقف الوزير عند وحدة لإنتاج العجائن والكسكسي ببلدية زريبة الوادي تتكون من 5 خطوط إنتاجية من مختلف أنواع العجائن تبلغ قدرتها الإنتاجية 270 ألف كلغ يوميا و توفر1.500 منصب شغل من بينهم 834 منصب عمل مباشر ليختم زيارته للولاية بمعاينة مصنع لإنتاج البسكويت ينتج أكثر من ألف كلغ في الساعة ويشتغل به 300 عامل، وفقا للشروح المقدمة للوفد الوزاري.

جدير بالذكر، أن وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني كان قد تابع خلال اليوم الأول من زيارته لبسكرة عرضا مفصلا حول واقع قطاع الصناعة بالولاية بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية قبل أن يزور وحدة للنسيج بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية و يعاين مشروع إنجاز مركب صناعي "خاص" للدواجن و مشتقاتها ببلدية سيدي عقبة.