تيسمسيلت: إلتزام بدعم وتشجيع كل مبادرة شبانية ورياضية تهدف "لتعزيز قيم المواطنة والتضامن"

تيسمسيلت - أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت، أن دائرته الوزارية ملتزمة بدعم وتشجيع كل مبادرة شبانية ورياضية من شأنها "تعزيز قيم المواطنة والتضامن في المجتمع".

وأبرز السيد حماد في تصريح للصحافة خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى الولاية، أن وزارته "ملتزمة بدعم وتشجيع كل مبادرة شبانية ورياضية تسهم في بناء جيل متميز وصحي وتعزيز قيم المواطنة والتضامن في المجتمع، وهذا ما تجلى من خلال الحملة الوطنية للممارسة الرياضية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار +الرياضة صحة وفرجة".

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت للوقوف ميدانيا ومتابعة مدى تجسيد المشاريع التابعة لقطاعه والجاري إنجازها، منها تلك المدرجة في البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة ولاية تيسمسيلت .

كما شكلت هذه الزيارة -يضيف الوزير- سانحة للاستماع إلى آراء واقتراحات شباب الولاية وكذا التعرف على إنجازاتهم وتطلعاتهم كشباب ورياضيين ومجتمع مدني، مؤكدا أنه لمس خلال مختلف محطات الزيارة، روح المبادرة والمسؤولية لدى الشباب والعزيمة والإبداع.

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وعقب تلقيه لعرض حول القطاع بالولاية والذي تضمن المشاريع المجسدة وتلك الجاري انجازها، شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز المشاريع التابعة لقطاعه في آجالها التعاقدية المحددة، مع احترام المعايير التقنية المطلوبة.

وذكر الوزير أن البرنامج الاستثماري للقطاع بالولاية يشمل 39 عملية بغلاف مالي يقارب 5 مليار دج، حيث يهدف لتوفير البنى التحتية للقطاع، التي تسهم في تحقيق النجاحات الرياضية على المستوى المحلي والوطني والدولي.

للإشارة، قام السيد حماد خلال هذه الزيارة بتفقد مشروع إنجاز قاعة متعددة الرياضات ببلدية تيسمسيلت، كما تلقى عروضا حول مختلف النشاطات الشبانية بمركز الترفيه العلمي، والنوادي والفرق الرياضية بالمركز المتعدد الرياضات الشهيد الجيلالي بونعامة بذات المدينة.

ويواصل الوزير زيارته إلى الولاية حيث سيعاين مشروع مسبح جواري ببلدية العيون يندرج في إطار البرنامج التكميلي للتنمية ومشروع مخيم للشباب بالحظيرة الوطنية لثنية الحد.